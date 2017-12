El atleta Germán Lauro opinó sobre el Enard

El atleta Germán Lauro se sumó a la lista de deportistas que se manifestaron en contra de que el Enard pierda su independencia financiera, en caso de que avance la reforma tributaria en el Congreso que quitaría el impuesto del 1 por ciento en las facturas de telefonía móvil destinado a recaudar fondos para el deporte olímpico.

“La forma de financiamiento del Enard no tiene que cambiar”, sostuvo el lanzador de bala y disco desde su ciudad natal, Trenque Lauquen, en diálogo con Télam Radio.

“Cuando la plata pasa por muchas manos se burocratiza muchísimo la forma de financiamiento; estar dependiendo de Secretaría de Deportes o del Tesoro nacional retrasa mucho el movimiento de dinero”, agregó.

Para el múltiple campeón sudamericano, “hay una riña de poder entre el Comité Olímpico Argentino y la Secretaría de Deportes de la Nación, donde los únicos perjudicados somos los deportistas”.

“Hoy tendríamos que estar discutiendo cómo aumentar ese presupuesto, no quién lo maneja, y empezar a pensar políticas deportivas de fondo”, enfatizó.

En cuanto a la actualidad de su disciplina, quien en la actualidad es el atleta argentino con mejor clasificación en un Mundial (7° en Moscú 2013) afirmó que “este año se vio lo que está por venir, porque muchos han pegado el salto a nivel mundial, y eso muestra que hay un recambio en el atletismo”, en referencia al debut mundialista en Londres de jóvenes promesas como Belén Casetta (11° en los 3000 metros con obstáculos) y Leandro París, ambos de 22 años.

“Eso genera unas perspectivas muy buenas, porque demuestra que vamos a tener grandes atletas a futuro”, agregó Lauro.

Por otro lado, el medallista de bronce en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro 2007 se refirió a su presente personal, en un año “complicado”, marcado por las lesiones y que lo encuentra rehabilitándose de una operación realizada hace 10 semanas. “Casi vivo en lo del kinesiólogo, trabajando mañana y tarde para recuperar el hombro lo antes posible”, dijo el bonaerense.

“El año que viene no hay grandes competencias y eso me viene muy bien. Esperemos que esté cerca el regreso”, se ilusionó.