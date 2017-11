El hockey de Junín, presente en el Campeonato Provincial

Los equipos de hockey femenino de Junín del Club Social y Los Miuras participaron del Campeonato Provincial Sub 14 que se llevó a cabo en Mar del Plata entre el 23 y 26 de noviembre.

De jueves a domingo, las chicas disputaron los partidos en "La Feliz" donde lograron conseguir buenos resultados. “Estamos muy contentos”, exclamaron los profesores del Social.

Cabe destacar que las instituciones deportivas junienses formaron parte de la Zona “A” junto a Trinity (Mar del Plata), Sarmiento (Pigüé) e Independiente (Tandil).

Durante la primera jornada el equipo del Tricolor no se sacó ventaja con Sarmiento y empató con Independiente en 2; el viernes le ganó 6 a 0 a Los Miuras y empató en 1 con Trinity; el tercer día tras empatar con Sarmiento, perdió por penales en un partido que se jugaban por el 9º puesto.

Ayer no ganaron y terminaron en el puesto Nº 12 de la tabla general en la cual participaron 30 equipos de la provincia de Buenos Aires.

Por su parte, las jóvenes deportistas de Los Miuras durante el primer día perdieron 2 a 0 con Sarmiento y 5 a 0 frente a Trinity; el viernes tras ser derrotadas por el Social tampoco pudieron Independiente, ya que fueron superadas por 5 a 0.