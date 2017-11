Con la clasificación, se dará inicio al Campeonato del Club

Este fin de semana comienza en los links del Junín Golf el esperado Campeonato del Club 2017, contándose en la ocasión con la colaboración en cuanto a los premios por Bossio, asesor de seguros.

La clasificación será a 36 hoyos sistema Medal Play y se disputará entre hoy y mañana domingo, estando la reglamentación de la competencia en la starteria de la institución.

El lunes 20 (feriado) comenzarán a jugarse los matches, y el 25 y 26 se disputarán las respectivas semifinales y finales, debiendo anotarse los interesados en participar ante Marcelo o Julián, en las instalaciones del JGC.

En tanto, el domingo a las 9 horas, con las acreditaciones y juegos sorpresa, comienza la segunda edicion de la Copa "Carlos Bocaccio", para golfistas Menores sin hándicap, mientras que a la hora 10 serán las salidas al campo de golf.



La reglamentación

La dirigencia del Junín Golf Club detalló la reglamentación del certamen, que son estas:

Los jugadores aptos para participar del Campeonato 2017 serán todos los que tengan paga la matrícula 2017 y sean socios del Junín Golf Club.

La modalidad de la clasificiación es juego por golpes a 36 hoyos.

Se podrá competir en las siguientes categorías:

Caballeros: Campeonato, hasta 9 de hándicap; 10-16, 17-24 y 25-36.

Una categoría senior (mayores de 50 años). Previo al inicio de la competencia deberán manifestar en forma positiva si quienes reúnen el requisito de edad optan por jugar esta división. En total, cinco categorías.

Damas: Campeonato , hasta 36 de hándicap.

Tee de salidas: Todas las categorías saldrán de un mismo tee de salida, a excepción de la de Damas que pegará del tee Rojo.

Hándicap: La clasificación de la categoría Campeonato de Caballeros y Damas, se llevará a cabo Gross.

Todas las categorías restantes de damas y de caballeros, tanto en la clasificación como en los matches, competirán con handicap.

Los hándicaps válidos para toda la competencia, a los fines de quedar encuadrado en cada categoría, serán los vigentes a 6 de noviembre de 2017.

Clasificarán 8 golfistas en todas las categorías de caballeros.

Clasificarán 4 jugadoras en la categoría Campeonato damas y 8 en la categoría hasta 36 damas.

Caballeros: Todo jugador de las categorías 10-16, 17-24 y 25-36 o senior, que su score gross le permita ingresar a competir en la categoría Campeonato, podrá optar por jugar esta última o permanecer en su categoría. La opción de continuar en su categoría deberá ser notificada a las autoridades de la competencia dentro de los 30 minutos posteriores a la finalización de la última línea. De lo contrario, se entenderá que desea participar en la categoría Campeonato.

Desempates

Clasificación: En todos los casos de jugadores empatados en el Octavo lugar (Cuarto en damas), el desempate será a muerte súbita, debiendo jugar el hoyos o los hoyos que el comité de torneo decida(1, 2, 3 y 18).En las categorías con hándicap se dara la ventaja correspondiente.

El resto de los empates de definirán por desempate automático

Match: Se jugarán a muerte súbita comenzando desde el hoyo 1 (independientemente de qué hoyo se hubiere salido).

La duración de los matchs serán éstos:

Caballeros: Categoría Campeonato, lunes 20, cuartos de final, sábado 25, semifinal; y domingo 26, final, todos a 36 hoyos.

Las categorías de caballeros hasta 9 ,10-16, 17-24, 25-36 y Seniors, jugarán matchs a 18 hoyos.

Damas: Sábado 25, semifinal a 18 hoyos; y domingo 26, final a 36 hoyos.

La categoría hasta 36 jugará matchs a 18 hoyos.

Se requiere un mínimo de 14 jugadores en el caso de las categorías Caballeros (inclusive la Senior), caso contrario se unificará con la categoría inmediatamente inferior. En el caso de que no se llegue al mínimo en la categoría Senior, esta no se creará.

En caso de supresión de alguna categoría por este motivo, las restantes serán modificadas adecuadamente para comprender a la totalidad de los jugadores.

El draw del torneo para los ocho clasificados será: 1º vs. 8º; 2º vs. 7; 4º vs. 5º y 3º vs. 6º.

Comité del torneo: Pedro Bocaccio; José Ignacio Borruto; Marcelo Mussi; Julián Clarke; Juan Manuel Dos Reis; y Jorge Borruto.