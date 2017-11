Social de Junín juega hoy por semifinales

Continuó ayer y se define hoy el Campeonato Provincial de la categoría Sub-16 de hockey sobre césped femenino, que se juega en nuestra ciudad bajo la organización de la Federación Bonaerense y el Club Social.

Además del representativo de Social, clasificado a semifinales (juega hoy ante “Los 50”) tras buena labor en su grupo y del triunfo de ayer en cuartos de finales (2 a 1 a Saladillo), participan Los Miuras y Sarmiento de Junín, quienes van a jugar hoy para tratar de terminar en una mejor posición, del quinto lugar hacia abajo.

Los encuentros se disputan en las canchas de Social y de Los Miuras, el director del torneo es Fabián Mendiola, ayudante Marcela Doménech, mientras que el coordinador de árbitros es Pablo Reser.

Ayer por la mañana se completaron los partidos de los distintos grupos clasificatorios, con estos resultados:

Monte Hermoso 2 vs. Lobos Atlétic 3; “Los 50” 5 vs. Los Miuras de Junín 0; Barrio Norte 4 vs. Unión de Tornquist 0; Saladillo 3 vs. Uncas 1 y Social de Junín 2 vs. Los Cardos 3.

Recordemos que en los encuentros jugados el jueves, estos fueron los resultados:

Los Miuras de Junín 2 vs. Monte Hermoso 1; “Los 50” 2 vs. Lobos Atletic 2; Saladillo 4 vs. Universitario de Tandil 0; Barrio Norte 2 vs. Sarmiento de Junín 0; Club Social 2 vs. Argentino (Trenque Lauquen) 1; “Los 50” 3 vs. Monte Hermoso 2; Los Miuras 2 vs. Lobos Atletic 2; Uncas 1 vs. Universitario 0; Unión de Tornquist 2 vs. Sarmiento (J) 1 y Los Cardos 9 vs. Argentino (TL) 0.

Los encuentros de cuartos de final

Por la tarde, se jugaron los partidos de cuartos de final, con estos resultados:

Barrio Norte (Rivadavia) 3 vs.Lobos Atletic 1; “Los 50” 2 vs. Unión de Tornquist 0; Social (fue segundo en la zona “C”) venció 2 a 1 a Saladillo (1º de la “A”) y Uncas de Tandil 3 vs. Los Cardos de Tandil 0.

A las 17 jugarán en la cancha 1, Social de Junín ante “Los 50” y desde las 18.45 lo harán en el mismo escenario Barrio Norte vs. Uncas.

Por el cuadro de abajo, a al hora 10 jugarán Universitario de Mar del Plata vs. Argentino, en cancha 1 del Club Social; en la 2, se medirán entre sí los otros dos elencos de Junín, Los Miuras y Sarmiento; a las 11.45, Saladillo vs. Unión de Torquist (1) y Lobos vs. Los Cardos (en la 2).

A las 15.15 horas, en cancha 1, confrontarán el perdedor de Universitario y Argentino vs. Monte Hermoso.