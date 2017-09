Club Junín: Con el objetivo del crecimiento constante

FUNDADO EL 21 DE DICIEMBRE DE 1921

En mayo de este año la asamblea de socios del Club Junín volvió a ratificar su confianza en Jorge Riva para que continúe administrando los destinos de la institución.

El trabajo, la seriedad, la transparencia y el crecimiento vienen siendo los ejes centrales de una gestión que le ha regalo muchas alegrías al club. Y para este nuevo período, los proyectos no se detienen.

En una charla exclusiva con Democracia, Riva habló del presente de la institución y adelantó las ideas que tiene la comisión directiva para este nuevo ciclo.

- ¿Cómo definirías la actualidad del Club Junín?

- La verdad que muy bien, estamos muy contentos por el presente del club. Ahora, el 30 de octubre terminamos una temporada importante, como lo es la de la pileta de invierno. Termina un proyecto que se viene desarrollando muy bien y seguramente cuando lo cerremos tendremos que realizar remodelaciones, como por ejemplo estamos viendo la posibilidad de reparar una caldera. Después estamos muy contentos porque en prácticamente dos años hemos cambiado casi por completo la cubierta de la pileta climatizada. Así que estamos muy felices por todo lo que está pasando en el club.

- ¿Qué otros proyectos tienen en mente?

- Nos preparamos para largar la temporada de verano, eso seguramente será a mitad o fines de noviembre. Como novedad importante, estamos evaluando la posibilidad de construir una pileta que sería destinada para los más chicos. Realmente se nos desbordó la cantidad de niños, así que la idea es avanzar con este proyecto que nos permitiría disfrutar de una tercera pileta. La idea es construirla para esta temporada pero veremos cómo se avanza.

- Desde lo deportivo, ¿Cómo describiría el momento?

- Muy bien, nuestros deportistas nos siguen dando muchas alegrías y también seguimos tratando de ampliarnos. Hoy en día se dictan clases de básquet, vóley, tenis y natación; y la idea es seguir ofreciendo alternativas. El domingo tuvimos una linda alegría que nos regaló el equipo sub 15 de vóley femenino; las chicas lograron el subcampeonato provincial y clasificaron a la Copa Argentina, nuestras felicitaciones para todo el plantel y lógicamente para los entrenadores. No descuidamos ninguna actividad, todo lo contrario, siempre tratamos de colaborar para que crezcan.



- ¿Cuál es la situación financiera del club?

- Estamos bien, siempre se hacen cosas. La estructura del club es bastante antigua, imagínate que son más de 90 años, entonces siempre estamos haciendo cosas, reparaciones, mantenimiento, y todo eso tiene su costo. Entonces ahora termina la temporada de invierno, comenzamos la de verano y en ese espacio que tenemos seguramente vamos a tener que hacer pequeños arreglos. Lo que significa que la plata entra y sale rápido, por esta cuestión. Siempre hay cosas para arreglar. Lo que entra tratamos de invertirlo.

- Debe ser una responsabilidad muy grande trabajar con tantos chicos.

- Contamos con un equipo de entrenadores que asume el trabajo con mucho profesionalismo. Y estamos atentos a todo lo que podamos hacer. Desde el municipio también hemos recibido aportes que nos ayudan mucho, no sólo hablando de cuestiones económicas sino también, por ejemplo, este año nos colocaron reductores de velocidad en inmediaciones del club, algo que veníamos pidiendo desde hace bastante. En realidad solicitamos semáforos, pero los reductores han funcionado muy bien.

- Desde lo personal, ¿Cómo vivió esta nueva renovación?

- Seguimos trabajando con muchas ganas. Hace mucho tiempo que estoy en el club, como colaborador, dirigente y como hincha. Pero me gustaría dar un paso al costado una vez que termine con este nuevo mandato. Seguramente serán mis dos últimos años en el club. De todas maneras voy a seguir siempre relacionado porque tengo la suerte de que mis hijas formen parte del club y espero que el día de mañana también lo hagan mis nietos.

- ¿Cuesta encontrar dirigentes con compromiso? ¿Cómo ve el recambio dirigencial?

- Cuesta muchísimo. Nosotros tenemos una masa societaria importante, con más de 2500 socios, pero en la asamblea vinieron unos 20. Creo que falta ese compromiso de querer más al club y de tratar de involucrarse más. Hay una falta total de compromiso. Eso es un problema que aún no hemos podido solucionar. En la mayoría de los clubes pasa lo mismo. Yo creo que hay que involucrarse más, hay que ponerse la camiseta y trabajar.

- ¿Le queda algún sueño por cumplir como presidente?

- Me gustaría que el Club Junín siga estando donde está; que se mantenga en estas condiciones; y el día de mañana, cuando me toque dar un paso al costado, me gustaría sentir tranquilidad de que puse lo mejor de mis esfuerzos. Seguramente me habré equivocado pero siempre por querer hacer. Y personalmente me gustaría que mis tres nietos disfruten del club.