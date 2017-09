Junín tendrá sus representantes en el Campeonato Nacional de Media Maratón

ATLETISMO

Junín tendrá tres representantes en el Campeonato Nacional de Media Maratón. Se trata de los jóvenes Jonathan García, Talía Silva y Andrea Silva, todos ellos integrantes de la Agrupación "Galas", que coordina el entrenador Gerardo González.

El próximo 10 de septiembre, con largada a las 7.30 en la Avenida Figueroa Alcorta y Monroe, y en el mismo circuito que ya es tradicional, atravesando zonas emblemáticas de la capital argentina, se disputarán los 21k Buenos Aires, que este año también constituyen el Campeonato Nacional de Media Maratón. Se trata de los 21k más convocantes de Latinoamérica, ya que en la edición del 2016 reunieron más de 22 mil corredores, y constituyen la antesala de la Maratón Internacional de la Ciudad de Buenos Aires (15 de octubre), que incluyen el Campeonato Iberoamericano 2017.

Las pruebas son organizadas por la Asociación de Carreras y Maratones Ñandú, con fiscalización de CADA/FAM y el auspicio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Este año, Ñandú -a través de un convenio con la Ciudad- contribuye a la instalación de la pista sintética que se inaugurará en pocos meses en Parque Chacabuco, permitiendo así la recuperación de uno de los tradicionales “templos atléticos” del país.

Uno de los atractivos del Campeonato Nacional de Media Maratón será su carácter de clasificatorio para el Campeonato Mundial – Valencia 2018: tanto el campeón de hombres como el de damas podrán asistir a dicho Mundial, en el que -dos décadas atrás- Antonio Silio tuviera tan relevante papel. Uno de los mejores fondistas argentinos de los últimos tiempos y maratonista olímpico en Londres 2012, Miguel Ángel Bárzola , participará en la prueba.

También las pruebas de 21k contarán con destacados atletas extranjeros, cuya lista-elite se difundirá en las próximas semanas. Entre ellos estarán los brasileños Damiao Ancelmo de Souza (campeón sudamericano 2017 de la distancia) y Adriana Aparecida da Silva (medalla de oro de maratón en las últimas dos ediciones de los Juegos Panamericanos).

La Expo, previa a los 21k, tendrá como sede el Salón Tilo de Parque Norte, el 7, 8 y 9 de septiembre, y allí los participantes retirarán sus kits, números y remeras.

En una temporada en la que los atletas argentinos están ofreciendo vibrantes momentos, como sus triunfos en el Sudamericano de Asunción o las recientes actuaciones mundialistas, esta será la oportunidad de contar con un evento internacional “en casa” y dar un nuevo estímulo, en este caso a los fondistas y a las nuevas generaciones. Y que se pueda vivir como una fiesta popular.

Las expectativas en los representantes de Junín

Los representantes de nuestra ciudad contaron sus expectativas para esta competencia. También repasaron sus comienzos como atletas y un poco de todo lo que rodea su vida y este deporte.

Jonathan García empezó a correr a los 13 años, actualmente trabaja y esta por empezar una carrera terciaria. El trabajo no lo complica a la hora de entrenar porque se organiza para que no sea una carga.

El entrenamiento le lleva unas dos horas diarias; y preparando esta distancia de 21k realizó el fondo más largo de 19k. La semana que más Km sumó fue 90. Hace musculación en el gimnasio Olimpo y eso le da una gran ayuda a la hora de competir. No realiza ninguna dieta para correr, solo come sano, contó.

La distancia donde más cómodo se siente son los 10km, aunque los 3 mil en pista es lo que más le gusta realizar. Sus mejores registros en las distintas distancias fueron los siguientes: en 1.500 Mts, 4:12; en los 3.000 Mts, 8:52; en los 5000 Mts, 15:47; y en los 10.000 Mts tiene 32:25 este año.

Jonathan ya participó en una Media Maratón en 2016, en la Ciudad de Pergamino y obtuvo un tiempo de 1:15:00. En el Nacional de Media Maratón de Bs. As, a realizarse este 10 de septiembre 2017, piensa bajar 1:11:00. El objetivo principal, después de esta Media Maratón, sería bajar los 15 minutos en los 5.000 Mts en pista.

Por último, Jony aprovechó la oportunidad para agradecer muy especialmente a su familia por creer siempre en él y apoyarlo, también a su entrenador Gerardo González, al gimnasio Olimpo, a YPF Alciati y a la Municipalidad de Junín.

Andrea Silva empezó a correr a los 5 años porque su papá la llevó a ver una carrera en el barrio La Mercedes, fue ahí donde corrió y ganó; y desde entonces se dio cuenta que le gustaba correr y nunca dejó este deporte. El entrenamiento le lleva dos horas diarias, sumó 19k en su fondo máximo y 90k en su semana de carga.

Asiste a un gimnasio dos veces a la semana; dieta no realiza pero se cuida igualmente con las comidas; y en la distancia que se siente más cómoda son los 10k. Su mejor registro en esta distancia la realizó en Mar del Plata con 38:20 y quedó Sub Campeona en Mayores.

De cara a esta competencia, será la primera vez que correrá los 21k y el objetivo será bajar 1:25:00. Para finalizar quiere agradecer a su entrenador que siempre estuvo con ella desde que era pequeña, apoyándola y entrenándola de la mejor manera posible. Andrea reconoció que Gerardo es como un padre para ella y también expresó su agradecimiento a todos los que forman parte de la gran familia "Galas de Junín". Lógicamente agradeció también a su familia, a su sponsor "Amcipa"; y especialmente a su hijo.

Otra de las juninenses que estará en la importante competencia es Talía Silva, quien comenzó a correr a los 11 años. Contó que ya terminó el colegio secundario y que por ahora se está ocupando de su hija que tiene un año y medio. También explicó que a veces se le complica entrenar porque la nena es muy chiquita y le tiene que dedicar mucho tiempo. El entrenamiento le lleva dos horas diarias, ya sumó 19k en su fondo máximo y 90k en su semana de carga. No hace dieta para correr, come normalmente y no tiene problemas con el peso.

Se siente mas cómoda corriendo kilómetros en carreras de calles que en pista; y hace tres años que no compite en campeonatos, debido a que tuvo que parar por un accidente grave que recién este año está volviendo y es por eso que no tiene marcas actuales en ninguna distancia. Será la primera vez que correrá 21k.

Según su entrenador, Talía podría llegar a correr a 4.30 de ritmo medio la media maratón, en base al entrenamiento que realizó. La joven atleta, aprovechó la oportunidad para agradecer principalmente a Gerardo Gonzales que no sólo es su entrenador sino que es como un padre, le da mucha confianza y dedicación en cada entrenamiento; y eso lo valora mucho. También agradeció a su marido y a su pequeña hija.