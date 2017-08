Buenas actuaciones de los alumnos del Instituto Federal de Artes Marciales

KICK BOXING

Competidores del Instituto Federal de Artes Marciales (IFAM) de nuestra ciudad viajaron el sábado hasta Matheu, partido de Escobar, para participar de una gran velada de kick boxing, obteniendo excelentes resultados.

Agustín García y Daiana Baliño lograron, en sus respectivas contiendas, un empate. El joven de nuestra ciudad sumó su segunda pelea; tuvo un buen primer round, pero luego su rival consiguió emparejarlo. No obstante, el empate sirve para seguir sumando experiencia. Por su parte, Baliño logró levantar una pelea que la tuvo complicada en su comienzo y la igualdad final fue más que justa.

Por otro lado, Andrés Berta se quedó con la victoria que llegó a través de la vía del nocaut en el segundo round. Ya en el primero, su rival había recibido cuenta. Otro triunfo que se vino para Junín fue el de Susana “Chu” Ravetto. La pelea fue en modalidad Semi-profesional y se impuso a Sasha Carranza, actual campeona WKF.

También estuvo participando Juan Manuel “La Peste” Bruno (42kg) quien tenía pelea pactada, pero su rival no se presentó. Por tal motivo realizó un combate ante un oponente más pesado (53kg) donde no hubo fallo.