HANDBALL, ATLETISMO Y LANZAMIENTO DE PELOTAS

Con una gran cantidad de chicos de escuelas de Junín y de las localidades vecinas, se llevó a cabo la tercera fecha de los Juegos Juninenses 2017, competencias que se desarrollaron en el Complejo Municipal "General San Martín".

En esta oportunidad, hubo handball de varones y mujeres, y pruebas de atletismo como velocidad 60 metros, cross country: una vuelta al Complejo y lanzamiento de pelotas. Este es un evento que ya es tradición entre los jóvenes de Junín y que tiene como objetivo que participen todos los chicos que van a quinto año.

Al respecto, el subsecretario de Deportes y Educación, Daniel Pueyo, sostuvo que "Participaron 16 colegios y estamos contentos de poder ver cómo los chicos juegan al handball y también poder observar la parte de atletismo. Siempre es una novedad esta disciplina porque no lo hacen en los colegios y siempre se genera una expectativa. Nos pone contentos motivar a los chicos para que experimenten cosas nuevas y distintas. Esto es el espíritu del deporte, competir y que no haya ninguna tipo de peleas. Lo vienen a pasar bien para disfrutar de estos Juegos Juninenses".

Luego, el funcionario agregó:

"El año pasado experimentamos un poco de lo que va a ser el cierre y la jornada definitiva como el Yo Sé, de preguntas y respuestas. Siempre buscamos innovar y despertar en los chicos el interés por las cosas nuevas y que les llame la atención. Cuando vienen y experimentan, se enganchan mucho y juegan muy bien. Siempre marcamos que cuando las cosas se hacen en conjunto es más fácil y salen bien", dijo Pueyo.

Para finalizar, el subsecretario municipal añadió que "Participaron chicos no sólo de la ciudad, sino también vinieron de Agustín Roca y de Morse. También participan chicos de Fortín Tiburcio, quienes esta vez no pudieron venir pero van a estar en el cierre de los Juegos. También quiero agradecer a los jóvenes del Profesorado de Educación Física, porque vienen, participan, ofician de árbitros, de organizadores y es una verdadera experiencia para ellos. Como lo venimos marcando, cuando hacemos las cosas juntos, es mucho más fácil".

Gabriela Schiavoni: "Trabajar en equipo"

Por su parte, la directora del Centro de Educación Física Nº 126, Gabriela Schiavoni, expresó que "En la anterior jornada tuvimos alrededor de 600 chicos y ahora hubo un número similar. Lo importante de esto es que los chicos trabajen en equipo, como decía Daniel (Pueyo). En la última etapa se ve más el trabajo cultural que el deportivo, ya que lo que queda es crear. Esto será en el predio ´Beto Mesa´. Esta es una nueva alternativa que se les dio a ellos tanto lo deportivo, la parte de equipo como lo cultural".

Para cerrar, Schiavoni señaló que "Hay mucho compromiso de parte de los chicos. Estamos muy contentos de estos Juegos y tenemos el apoyo de mucha gente, de la directora de Educación Distrital y de todo el Municipio de Junín", cerró la directora del C.E.F. Nº 126.