Agrupación Atlética "Los Flamencos": Pasión y compromiso con el deporte

FUNDADO EN MAYO DE 1973

Desde mayo de 1973 hasta la fecha, la Agrupación Atlética "Los Flamencos" viene desarrollando un gran trabajo. Este grupo de profesionales, que en la actualidad es coordinado por el profesor Julio César Gómez, no sólo ha creado un espacio de interacción, capacitación y contención para los deportistas, sino que también se ha hecho reconocido por organizar y fiscalizar las competencias más importantes que se realizan en Junín.

En cada evento atlético de trascendencia, con su presencia, "Los Flamencos" aporta experiencia, tecnología y seguridad. Esta labor se vio reflejada por última vez en la Carrera Interempresarial que se desarrolló el domingo pasado en el predio de la Sociedad Rural y el marco de la edición 2017 de la Expo Junín.

El trabajo que se viene realizando, la pasión por el atletismo y el compromiso con los deportistas de nuestra ciudad fueron algunos de los ejes de la charla mantenida con Julio Gómez.

- ¿Qué balance realiza de la carrera Interempresarial?

- Es la decimocuarta vez que la hacemos y la verdad, estamos muy contentos, quedamos muy conformes. La idea de la carrera siempre fue la misma: que la gente participe representando a su lugar de trabajo. Es una competencia con muchas opciones, una es la mencionada y que estimule la participación de un compañero de trabajo. Que corran en grupos. Esta faceta de la competencia no es tan competitiva, sino más bien de entretenimiento, es decir que lo que se intenta es promover la participación. Hay competidores que realmente se toman la carrera desde otro lado, desde un lugar más competitivo. Hay atletas que van para ganar. Pero en líneas generales salió todo bien, sobre todo estamos muy contentos por la presencia de unos 150 competidores.

- ¿Cómo definiría la actualidad de la agrupación?

- Estamos bien, siempre con mucho trabajo, pero convencidos de lo que hacemos. Hoy por hoy tenemos la suerte de contar con muchos atletas, más de cien, que van desde chicos que recién empiezan hasta mayores que quieren tener una vida más saludable. Yo siempre digo que como agrupación necesitamos mucho de la gente joven porque es lo que nos garantiza la continuidad del proyecto. A veces pasa que los chicos arrancan motivados pero cuando compiten y pierden una o dos carreras ya se desmotivan y en algunos casos abandonan. Ahí es donde tenemos que trabajar un poquito más, sobre todo en reforzar la parte psicológica.

Hoy se da que la gente se acerca más que nada para mejorar su calidad de vida, para hacer un deporte y eso está bien, pero a nosotros, a mí personalmente, me genera mucha alegría ver un chico que llega con el deseo de aprender para competir.

- ¿Cuesta que los chicos se relacionen con el atletismo?

- Sí, pero no es algo que nos afecte a nosotros solamente. Pasa en todas partes del país y te diría que del mundo. El atletismo es, por lo general, un deporte solitario, individual, entonces es muy difícil que el chico continúe entrenando con las mismas ganas cuando los resultados no se les dan. A veces pasa que un chico, a los 12 años por ejemplo, no tiene un buen presente, pero sí uno puede ver que lo tendrá a los 18 o a los 20. Ese tiempo que falta es fundamental, pero el chico no se da cuenta y deja. Una lástima.

- ¿Cuáles son las propuestas que ofrece el club?

- Nosotros trabajamos mucho en la formación de los atletas, ese es nuestro principal objetivo. Queremos que los chicos practiquen deporte, ese es nuestro deseo. Hoy tenemos un grupo de gente grande muy lindo, con los que nos juntamos a comer y con el que compartimos muchas cosas. Pero siempre, lo que más nos motiva a seguir, es cuando vemos que hay chicos que se acercan con el deseo de aprender, de competir, de mejorar y de crecer. Generalmente, hoy se da que la gente se acerca más que nada para mejorar su calidad de vida, para hacer un deporte y eso está bien, pero a nosotros, a mí personalmente, me genera mucha alegría ver un chico que llega con el deseo de aprender para competir.

- ¿Qué eventos tienen pensado desarrollar para lo que queda del año?

- Por suerte ya contamos con varias actividades programadas. Por ejemplo, para el 28 de octubre tenemos pensado realizar un triatlón, para fines de octubre seguramente vamos a estar haciendo una carrera urbana, en diciembre tenemos pensado hacer algo de natación y el 16 de diciembre se realizará la Carrera de la Amistad que viene siendo un clásico evento de nuestra ciudad. También estamos viendo la posibilidad de hacer la carrera por la donación de la médula ósea, en donde nosotros aportamos solamente la logística, el resto depende mucho de los directivos de la escuela media número 8, quienes son los promotores de este proyecto. Seguramente en los próximos días habrá más novedades sobre esta carrera que apuesta a la solidaridad y el compromiso de todos.

- Por último, ¿Qué es lo que lo motiva a seguir vigente, trabajando por y para el atletismo de nuestra ciudad?

- Veo algo muy especial en la formación de los chicos, me gusta mucho trabajar desde ese lado, colaborar con el aprendizaje y el crecimiento. Agradezco mucho a todos los mayores que se acercan y están siempre, pero el compromiso más importante y la motivación más grande que tenemos está depositada en los chicos que recién comienzan. Sin ellos, seguramente, nuestro club no sería lo mismo.