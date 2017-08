Los Pumas inician en Sudáfrica su actuación en el Championship

RUGBY

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, arribó ayer a Port Elizabeth, Sudáfrica, en donde el sábado 19 de agosto debutará frente a los Springboks, el representativo de ese país, en su debut en la sexta edición del torneo Rugby Championship, en el Nelson Mandela Stadium de Port Elizabeth.

La delegación argentina, compuesto por 26 jugadores, viajó a Sudáfrica con escalas en la ciudades de San Pablo y Johannesburgo para luego arribar a Port Elizabeth.

El torneo Rugby Championship lo juegan las potencias del hemisferio Sur: el campeón del mundo Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica y Argentina

El plantel está compuesto por los siguientes jugadores: Matías Alemanno, Emiliano Boffelli, Santiago Cordero, Agustín Creevy (capitán), Tomás Cubelli, Jerónimo de la Fuente, Santiago García Botta, Juan Martín Hernández, Ramiro Herrera, Marcos Kremer, Martín Landajo, Tomás Lavanini, Tomás Lezana, Pablo Matera, Julián Montoya, Matías Moroni, Ramiro Moyano, Lucas Noguera, Matías Orlando, Javier Ortega Desio, Guido Petti, Enrique Pieretto, Nicolás Sánchez, Leonardo Senatore, Nahuel Tetaz Chaparro y Joaquín Tuculet.

La revancha entre Los Pumas y Sudáfrica se disputará el 26 de agosto en el estadio Padre Martearena, en Salta; el sábado 9 de septiembre el conjunto albiceleste se medirá ante los poderosos All Blacks de Nueva Zelanda, en el Yarrow Stadium de New Plymouth, y una semana más tarde se medirá ante los Wallabies de Australia, en el GIO Stadium de Camberra.

El seleccionado argentino jugará el segundo encuentro frente a Nueva Zelanda- bicampeones del mundo- en el estadio de Vélez Sarsfield el 30 de septiembre y finalizará su participación en el torneo el 7 de octubre frente a Australia, como local, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

En Rugby Championship del año pasado Los Pumas sufrieron cinco derrotas: Sudáfrica (30-23), Nueva Zelanda (57-22 y 36-17) y Australia (36-20 y 33-21) y lograron un triunfo ante los Springboks ((26-24) en Salta. Sumadas las cinco ediciones del Championship, jugaron 27 cotejos, ganaron tres, empataron uno y perdieron 23.

En las dos primeras ediciones no lograron ningún triunfo, en 2014 superaron a los Wallabies por 21-17 en Mendoza, en 2015 derrotaron de visitante a Sudáfrica (37-25), en Durban, y el año anterior otra vez a los Springboks (26-24), en Mendoza. El conjunto dirigido por Daniel Hourcade suma en las cinco ediciones del Rugby Championship 466 tantos a favor con 40 tries y sufrieron 861 con 97.