Tiro Federal de Junín: Deporte y compañerismo, los ejes centrales

Democracia reunió a dos tiradores que representan dos generaciones. Por lado, José Pulitanó (JP) practica este deporte desde los 16 años y hoy tiene 50; mientras que Federico Pasteris (FP) se enamoró de esta actividad hace un año y confesó que lo apasiona cada vez más.

Junto a ellos se estableció una charla en donde la pasión por este deporte fue el eje central. También detallaron los resultados obtenidos por el Tiro Federal de Junín en el Torneo Provincial y hablaron sobre el buen presente que atraviesa la institución.

- ¿Cómo se encuentra el club en la actualidad?

JP- Al ser un deporte no tan conocido siempre nos costó mucho todo. Pero siempre nos hemos arreglado bien como para mantenernos. Hacemos asados, peñas y otras actividades para recaudar fondos y avanzar. La verdad que hoy la comisión directiva viene trabajando muy bien y cualquiera que va al club se da cuenta que lo que se recauda está ahí, se invierte. Además se respetan siempre las normas reglamentarias que nos permite funcionar como polígono.

- ¿Cuántos socios tiene el club?

JP- Más de cien pero los que usamos el club somos muchos menos. Seremos unos treinta. Lo que ocurre es que muchos ex tiradores siguen aportando con su cuota mensual, eso habla de un buen gesto, que en algún punto representa el cariño que tienen por el club. Se paga unos cien pesos por meses. No es mucho pero para el club representa un ingreso importante. Al menos se pueden llevar adelante los trabajos de mantenimiento y algunos refacciones.

- Desde lo deportivo, el fin de semana el club intervino en el Provincial.

FP- Exacto, participamos en el Campeonato Provincial de Miras Abiertas que se realizó en San Andrés de Giles. Representamos al Tiro Federal de Junín y creo que hicimos una buena labor, siempre tratando de representar de la mejor manera a nuestra ciudad. Fue el domingo, comenzamos a tirar a las 9 y terminamos a la una de la tarde. Tiramos con carabina, en una distancia de cincuenta metros; y con aire comprimido sobre una distancia de diez metros. Anduvimos bien, eran como 50 tiradores de la Provincia de Buenos Aires y nuestro Tiro quedó siempre en los primeros lugares. Volvimos muy contentos.

- Siendo un tirador que recién se inicia, ¿Cómo describirías tu experiencia?

FP- En este año y pico que estoy tirando no he podido dejarlo. Es un deporte que te atrapa. Más allá de lo deportivo, lo que más me atrae de este deporte es el compañerismo que hay. Encontré un grupo muy lindo, que siempre está predispuesto a dar una mano. Después de competir siempre hay una charla, conversamos mucho y hay un respeto enorme entre todos. La competencia existe pero después de participar nos juntamos y pasamos un lindo momento.

- ¿Qué puede decir José sobre lo que cuenta Federico?

JP- Es tal cual, los que hace mucho que estamos siempre tratamos de dar una mano en lo que podemos. La predisposición está siempre. Creo que dando una mano se establecen mejores vínculos. En lo deportivo la experiencia te ayuda pero no es lo más importante. En mi opinión, alguien que recién comienza puede ser tan bueno como alguien que hace muchos años que está.



- ¿Cómo podrían describir el atractivo de este deporte?

JP- El entorno es muy importante, el compañerismo es clave. En mi caso yo empuño un arma como alguien que juega al tenis empuña una raqueta. Para mí es así. Y para mí es un lindo deporte, por la concentración que requiere y porque siempre se puede mejorar. Al momento de tirar hay que prestar mucha atención pero en este deporte existen los Messi o los Maradona, que son los que no necesitan mucho para hacer un buen disparo. Pero el compañerismo ocupa un lugar importantísimo, porque es lo que te empuja a seguir.

- ¿Para vos, Federico?

FP- Antes de tirar siempre tengo cosquilleos en la panza. Es emocionante. En mi caso, antes de tirar con la carabina, en los 50 metros, necesito de diez o quince minutos para concentrarme. Como recién me inicio me cuesta, vos pensá que en 45 minutos tengo que hacer 30 disparos a un blanco que está a 50 metros. No es fácil. Hay que pegarle a una moneda de cinco centavos, desde 50 metros. Es apasionante.

- Además de la concentración, ¿Qué otros pasos seguís?

FP- Un día antes de tirar en alguna competencia, la noche anterior limpio bien el arma y preparo las municiones. Trato de no comer mucho. Y al otro día desayuno bien y trato de no tomar líquidos con gas. Es para mantener la armonía en el cuerpo.

JP- La personalidad tiene mucho que ver. En mi caso soy una persona tranquila y la verdad no tengo muchos preparativos. Sí hago lo que dice Federico con respecto a la preparación del arma pero después, al momento de disparar, no tengo muchos preparativos. Siempre fui así, desde que comencé a los 16 años. Hoy tengo 50 y creo que en este sentido mantengo esa característica. Lo tomo como algo natural.

- Lo último, que le dirían a alguien que tiene pensado iniciarse.

FP- Que arranquen, que no lo duden, el polígono es un lugar muy seguro, que cumple con las normas reglamentarias y en donde se puede encontrar un grupo de personas maravillosas, que siempre están dispuestos a darte una mano.