Los Miuras ganó en Mar del Plata

RUGBY

La primera división de rugby del Club Los Miuras volvió a la victoria en el Campeonato Regional Pampeano B. Fue ayer, en Mar del Plata y frente a Pueyrredón por 32 a 22.

En el trámite de las acciones el conjunto de nuestra ciudad fue superior a su rival y en esa ocasión pudiendo plasmar en el resultado esa diferencia que había sacado en el juego.

Los Miuras formó con Torres, Enecoiz, Lavitola, Amaya, Bechisky, Araya, Rossini, Rolón, Sálice, Moutous, Picchi, Randone, Peira, Di Pierro y Bustamante. El tanteador: en el 1er tiempo, a los 12m, try de Bechinsky convertido por Moutous; y a los 24 try de Picchi. En 2do tiempo, a los 15 try de Zinani; a los 18 try de Moutous; a los 24 penal de Moutous; y a los 28 try de Picchi convertido por Moutous.