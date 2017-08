Sorpresa en Londres: Bolt fue tercero en la final de 100 metros de los Mundiales

MUNDIAL DE ATLETISMO

El jamaiquino Usain Bolt sufrió ayer su primera derrota de los últimos diez años al concluir tercero en la final de los 100 metros de los Mundiales de atletismo de Londres, que conquistó el estadounidense Justin Gatlin.

La sorpresa fue monumental en el Estadio Olímpico de la capital londinense que, en el adiós del mejor velocista de la historia a las pistas, esperaba un nuevo oro de Bolt.

Habría sido el número 12 en una justa mundial en su extraordinaria carrera. Pero el Rayo fue ayer menos veloz que nunca, demoró muchísimo en alcanzar su punta de velocidad y, cuando quiso darse cuenta, Gatlin y el también estadounidense Christian Coleman ya habían franqueado la meta con una ventaja mínima.

Gatlin, abucheado por el público incluso en la victoria máxima, registró 9’,92’’, su mejor marca de esta temporada. Coleman, 9’,94’’. Bolt, 9’,95’’, también su mejor tiempo en lo que va de campaña.

Esta vez no le alcanzó. Eso no impidió que, tras cruzar la meta y después de que los resultados que salieron en la pantalla sorprendieran a todo el estadio, el hombre más rápido del planeta fuera aclamado, coreado y aplaudido como si hubiera sido el campeón.

“Agradezco el apoyo, ha sido espectacular, la pasé realmente bien”, dijo el jamaiquino algo menos sonriente de lo habitual al micrófono del speaker que lo abordó sobre el tartán, mientras daba la vuelta a la pista.

“Muchas gracias, lo aprecio de verdad”, añadió cuando el comentarista le transmitió: “Siempre serás nuestro favorito y el mejor atleta de la historia”.

Mientras, Gatlin, que había recibido un abrazo de felicitación de Bolt, festejaba su sorprendente triunfo entre lágrimas y solo.

Los honores seguían siendo para el mejor velocista de la historia, el hombre que corrió los 100 metros en 9,58, y que tuvo que volver a saltar a la pista 15 minutos después de su derrota para saludar a los fans que aún esperaban su icónico gesto del arquero triunfante sobre la línea de meta.

Bolt no tuvo problemas en hacerlo para los fotógrafos y los hinchas más perseverantes. Aunque el oro se lo llevó Gatlin, todo el mundo lo seguirá considerando el verdadero campeón.