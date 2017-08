Enzo Leto se adjudicó invicto el torneo "Recordación" 2017 "Oscar Italiano"

CÍRCULO DE AJEDREZ VILLA BELGRANO

Se jugó la séptima y última ronda del torneo "Recordación" de ajedrez denominado "Oscar Italiano", en cual se disputó en las instalaciones del Círculo de Ajedrez Villa Belgrano, organizado y arbitrado por Carlos Carozza, y con la participación de veinticinco cultores del juego ciencia.

En destacada actuación, el juvenil trebejista Enzo Leto se coronó campeón invicto, con 6,5 puntos, siendo escoltado a una unidad por Santiago Cazaux, mientras que concluyó tercero el propio Carlos Carozza, con 5 puntos.

Luego se ubicaron Yamila Ábalo, Aníbal Sabelli y Walter Ghigiotto, con 4,5, mientras que posteriormente finalizaron Marcos Quiroga, Marcelo Sánchez, Ramiro Lugli, Luis Arístides Santarelli, Jerónimo Mechedze y Jonathan Cazaux, todos con 4.

Sofía Bontempi sumó 3,5 puntos, mientras que con 3 finalizaron Juan Sebastián Fossas, Henry Goycochea, Mateo Ochoa, Tomás Montull, Benicio Avaca y Andrés Carozza.

Benjamín Cuesta y Daniel Bontempi cerraron sus actuaciones reuniendo 2,5 unidades; Valentín Alaniz y Tomás Montull sumaron 2; y cerraron con 1,5 Marcelo Mazza y Arturo Céspedes.

Última ronda

La séptima y última fecha arrojó estos resultados:

Marcelo Sánchez 0 vs. Enzo Leto 1; Santiago Cazaux 2 vs. Walter Ghigliotto 0; Marcos Quiroga 0 vs. Carlos Carozza 1; Sofía Bontempi 0 vs. Aníbal Sabelli 1; Jerónimo Mechedze 1/2 vs. Luis Santarelli 1/2; Benicio Avaca 0 vs. Yamila Abalo 1; Andrés Carozza 0 vs. Jonathan Cazaux 1; Ramiro Lugli 1 vs. Mateo Ochoa 0; Gerardo Montull 1/2 vs. Daniel Bontempi 1/2; Henry Goycochea 1 vs. Benjamín Cuesta 0; Valentín Alaniz 0 vs. Juan Sebastián Fossas 1 y Marcelo Mazza 1/2 vs. Arturo Céspedes 1-2, habiendo quedado libre Tomás Montull.