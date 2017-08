Usain Bolt empezó su despedida sin transpirar: avanzó a semifinales

MUNDIAL DE ATLETISMO

Usain Bolt cerró las clasificaciones para los 100 metros del Mundial partiendo en el séptimo carril y no decepcionó, aunque no entregó todo su potencial: logró el primer lugar del heat 6 con un tiempo de 10s07/100. El jamaiquino, que tiene 9s95/100 como mejor tiempo del año (Diamond League de Mónaco), se clasificó a semifinales y hoy tendrá su función despedida en los 100 metros.

A las 15.05, de nuestro país, Bolt estará ante su anteúltima carrera en los 100 metros, cuando sea el turno de las semifinales. Y si todo sale como está previsto, los relojes se detendrán a las 17.45, en su despedida a la prueba. La final lo espera en el carril central, bajo la atenta mirada de todo el mundo. Será el principio del fin para el Rey de las pistas. Dentro de una semana, dirá adiós en la posta 4 x 100. “Si me presento es porque tengo la confianza que voy a ganar”, avisó en la previa.