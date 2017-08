El Club Social ganó en el inicio del Torneo Provincial Sub 18

HOCKEY

Ayer comenzó a disputarse en nuestra ciudad el Torneo Provincial de Clubes Sub 18 que organiza la Federación Bonaerense de Hockey. En la fecha inicial, el Club Social de Junín le ganó 2 a 1 a River de Mar del Plata; mientras que Los Miuras cayó por 4 a 1 frente a Mar del Plata Club.

Cabe recordar que el torneo, que se desarrollará hasta mañana, se disputará en dos zonas. En la Zona A lo harán Barrio Norte de América, Universitario de Bahía Blanca, Los Miuras, Mar del Plata Club y Uncas de Tandil; y la Zona B está integrada por Argentino de Trenque Lauquen, Argentino de Bahía Blanca, Carlos Tejedor, River (MDP), Social (Junín) y Gimnasia de Pergamino.

Partidos para hoy: 8.30: Social vs. Gimnasia (P); 13.00: Los Miuras vs. Universitario (BB); 16.00: Social vs. Argentino (TL); y 20.30: Los Miuras vs. Uncas de Tandil. Mañana: 10.30: Los Miuras vs. Barrio Norte (A); y 13.30: Social vs. Carlos Tejedor.