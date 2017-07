Enzo Leto lidera con puntaje ideal el "Oscar Italiano"

TORNEO DE AJEDREZ

Se jugó la quinta ronda del torneo "Recordación" de ajedrez denominado "Oscar Italiano", en cual se disputa en las instalaciones del Club Atlético Villa Belgrano, organizado y arbitrado por Carlos Carozza.

Lidera las posiciones Enzo Leto, invicto y quien reúne 4,5 puntos. Le sigue el propio Carlos Carozza, con 4; y luego se ubican, todos con 3,5 unidades: Walter Ghigiotto, Sofía Bontempi, Luis Arístides Santarelli y Santiago Cazaux.

Luego se encolumnan Marcos Quiroga, Marcelo Sánchez, Ramiro Lugli, Aníbal Sabelli, Jerónimo Mechedze y Jonathan Cazaux, con 3.

Reúnen 2,5 puntos Yamila Ábalo y Gerardo Montull, mientras que acumulan 2 puntos Juan Fossas, Henry Goycochea, Mateo Ochoa, Andrés Carozza, Valentín Alaníz, Benicio Avaca y Daniel Bontempi.

Benjamín Cuesta y Marcelo Mazza tienen 1,5 puntos; Tomás Montull suma 1 y cierra con media unidad el trebejista Arturo Céspedes.

Próxima ronda

La sexta fecha enfrentará a estos ajedrecistas, el próximo martes:

Carozza vs. Leto; Ghigliotto vs. Bontempi; Santarelli vs. Santiago Cazaux; Jonathan Cazaux vs. Sánchez; Lugli vs. Quiroga; Sabelli vs. Mechedze; Ábalo vs. Gerardo Montull;

Avaca vs. Alaniz; Fossas vs. Andrés Carozza; Ochoa vs. Goycochea; Daniel Bontempi vs Cuesta y Tomás Montull vs. Mazza. Fecha libre tendrá Arturo Céspedes.