Derrota de Los Miuras en Tandil

Los Miuras no pudieron con Uncas de Tandil, en el partido que disputaron ayer, correspondiente a una nueva fecha del Torneo Regional Pampeano B.

El equipo de nuestra ciudad volvió a cometer errores de manejo que el rival supo aprovechar transformándolos en puntos. No obstante, se vio en Los Miuras una mejoría en las formaciones fijas como son el scrum y el líne. No fue la tarde del equipo juninense, viajó el mismo día muy temprano y el equipo sufrió ausencias importantes por jugadores lesionados.

En definitiva, al equipo de Junín no le alcanzó para traerse un buen resultado. La próxima fecha es libre, es decir que el entrenador Javier Benítez tendrá 15 días para recuperar a los lesionados y entrenar duro para revertir esta serie negativa sabiendo que material hay.

Las formación de ayer: Torres, Enecoiz, Cobelo, Palma, Rolón, Amaya, Araya, Rossini, Salice, Baccarini, Picchi, Peira, Kitroser, Giannatasio y Da Pieve. Tantos: Try de Picchi, Peira y Kitroser, que además, este último metió 2 conversiones y 2 penales. Resultado final: Uncas (Tandil) 49 - Los Miuras 25.