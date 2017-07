Franco Villegas: "Jugar al ajedrez es como manejar tu propio ejército"

TREBEJISTA JUNINENSE EN CONSTANTE ASCENSO

Franco Villegas hace más de una década que viene incursionando en el deporte que lo apasiona, el ajedrez, y cada vez está más sólido en su juego, en base a esfuerzo personal, con mucho estudio y actividad trebejista, siempre contando con el apoyo de sus padres (Silvia Pampín y Sergio Villegas), de su hermana Sofía, y de los profesores y analistas que lo acompañan en esta pasión por el juego ciencia.

En diálogo con Democracia, el ajedrecista de 19 años señaló: "comencé a jugar al ajedrez a los 6 años, porque recién había empezado la escuela y mi mamá quería que hiciera alguna otra actividad. Viendo en el diario, se le ocurrió la idea de mandarme a ver si quería probar con ajedrez, y aunque al principio no estaba muy convencido de ir. Desde mi primera clase me empezó a gustar el juego, quizás porque lo veía como manejar tu propio ejército. Mi primer profesor fue Celso Rissolo, en la Escuela Mercantil y luego tuve varios ´profes´ más, como Jonathan Monje y Hernán Catelli, en la Escuela Municipal. También Carlos Carozza me dio clases, y hasta tuve un par de clases con Diego Flores, luego estuve con Ramiro Troilo, hasta que me mudé a Buenos Aires, donde actualmente tomo clases con Salvador Alonso. También debo nombrar a Santiago Cazaux, quien es el director de la Escuela Municipal y también me dio clases".

Sobre sus inicios en esta actividad competitiva, uno de los juegos de mesa más antiguos y tradicionales que se practican en el mundo entero, sin distinción de razas, culturas y costumbres sociales, Villegas reseñó: "empecé jugando torneos que se hacían entre los chicos de las Escuelas Primarias en Junín y también jugaba las fechas del Prix bonaerense. Una vez por mes, participando por entonces en categoría Sub-8. Después uno de los primeros torneos infantiles más importantes que disputé fue la Copa Quilmes, de mucho renombre en el país, y finalicé sexto, con 7 años de edad. Ya a los 8 pude jugar mi primer campeonato argentino, logrando clasificar a la final nacional, en la que quedé en el sexto puesto".

Jugador agresivo

Sobre su desempeño en el tablero, Franco expresó que "Al principio, yo era un jugador con un estilo bastante pasivo, que jugaba de contra jugando de negras y de blancas, buscaba tratar de desarrollar mis piezas lo mejor posible, para luego atacar. No tenía ese espíritu ofensivo, sino más bien defensivo. Quien empezó a hacerme cambiar eso fue Ramiro Troilo, quien siempre buscó que arriesgara más y que tuviera un estilo más dinámico que ataque sin miedo. Le costó mucho cambiármelo, porque yo era medio ´cagón´ para jugar (risas). Al final, terminé adoptando ese estilo, tanto de blancas como de negras. Ahora suelo querer jugar posiciones complejas y, en algunos casos de doble filo, porque ahí puedo desarrollar mejor mi juego. En cuanto a mi apertura, suelo jugar ´E-4´, justamente porque generalmente es de un estilo más ofensivo, que abrir de otra manera. Con piezas negras siempre depende de cómo abran las blancas, pero a ´E-4´ juego la defensa siciliana, muy popular que tiene muchas variables y suele atacar por el lado izquierdo del tablero".

"Está bueno mantenerse siempre actualizado, mirando los torneos más importantes".

"Mantenerse actualizado"

Seguidamente, el entrevistado destacó que "está bueno mantenerse siempre actualizado, mirando los torneos más importantes. También están los informadores, que son bases de datos en los cuales se difunden las distintas novedades que van apareciendo. Luego, para progresar, se debe mejorar el conocimiento que se tiene sobre cada vez más posiciones para que a uno lo sorprendan menos con un planteo estratégico. También es relevante el conocimiento que se tiene sobre las otras partes del juego, como el medio juego, y especialmente los finales, que suelen ser muy complejos".

Tras ello, comentó que "un ídolo actual es Sandro Mareco porque es el número 1 del momento en la Argentina, es top 100 mundial y hacía mucho que nuestro país no tenía un jugador en esa posición. También porque es un ejemplo de que, con sacrificio, estudio y amor por el juego, se puede llegar lejos. También miro lo que hace Diego Flores, porque es el mejor juninense de todos y por todas las cosas que ha logrado. Luego me quisiera parecer por estilo a Mikhail Tal, un ex campeón del mundo que destacaba por su táctica".

Balance sobre el Argentino

En relación a la reciente Semifinal del 92º Campeonato Argentino Absoluto, de la que participó en el Club Argentino de Ajedrez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el destacado deportista local resaltó que “fue una muy una linda experiencia, porque me permitió codearme con los grandes. Hice un muy buen torneo, quedando 15º y a medio punto de los clasificados a la final del Argentino 2017. En la primer ronda gané bien (a Andrés Casado, de Mendoza), llevando piezas negras, porque mi rival entró en una posición que favorecía mi juego, y donde él desconocía algunos temas, que hicieron que terminara equivocándose. La segunda partida fue muy dura (ante el rosarino Benjamín Falcón). Quise sacrificar una pieza buscando quedar mejor en la posición, pero falló, aunque mi rival cometió errores apurado por el poco tiempo que le quedaba y terminé ganando. Ya en la tercera, me tocó con un gran maestro (Diego Valerga) con mucha experiencia, pero que de forma extraña ´se colgó´ dos peones y quedó bastante mal parado, aunque yo no supe definirla y terminamos empatando. En la cuarta, volví a jugar con otro GM experimentado (Sergio Slipak), quien me sorprendió con el planteo inicial, y quedé peor posicionado desde temprano, pero pude defenderme bien y cuando quedaron pocas piezas, me ofreció empatar.

La quinta fue una ronda muy importante, porque jugué con un candidato a clasificar (Cristian Dolezal), al que sorprendí desde inicio con un planteo conocido como defensa Grunfeld, quedando peor en las primeras jugadas. Lamentablemente no pude definir nuevamente y luego, apremiado por el tiempo, cometí errores que me costaron la partida. La sexta (frente a Tomás Falcón), quizás un poco golpeado por la final, aunque con mérito del rival, volví a perder en una posición muy compleja, destacando que cualquiera de los dos podía ganar. Finalmente, en las últimas rondas (sucesivamente ante Gonzalo García Campitelli, Sergio Anino y Ernesto Julio) fueron partidas que eran parejas, hasta que mis rivales cometieron errores graves que hicieron que ganara todas. Destaco que en la última ronda le gané a un maestro internacional muy duro, pero quien en 20 jugadas, cayó en una red de jaque mate de forma inexplicable".

"En la apertura, suelo jugar ´E-4´, porque generalmente es de un estilo más ofensivo".

Mundial de Italia, su objetivo

Sobre el futuro, Franco Villegas informó que: "mi próximo torneo será un abierto que se jugará en la ciudad de 9 de Julio, el 4, 5 y 6 de agosto. Luego, apunto a poder estar en noviembre en el mundial Sub-20, que se va a jugar en Italia. Actualmente, tengo apoyo de parte del Club Obras Aysa, que me ficho como jugador de su entidad y que ´me banca´ para jugar ciertos torneos y, además, me permite entrenar con un gran técnico, como Salvador Alonso".

En cuanto al ajedrez en nuestra ciudad, Villegas consideró que "históricamente, ha habido grandes jugadores, pero que ahora por ahí no hay tanta actividad, como supo haber en otras épocas. Por ahí algo que se está hablando mucho es de la introducción del ajedrez en las escuelas, ya que se cree que mejoraría el rendimiento de los chicos, porque desarrollan el cerebro, que es un músculo que debe ser ejercitado. Más allá que sería bueno para los chicos, también aumentaría el número de jugadores en la ciudad. Generar más publicidad para el juego haría que más chicos se acerquen y una mayor actividad lograría que viejos jugadores se reencuentren con el tablero".

Su vida como estudiante

"Estoy estudiando Relaciones Internacionales en la Universidad de Lanús y voy por segundo año. Curso todas mis materias a la mañana y luego aprovecho la tarde para estudiar para las dos cosas, también ajedrez. Luego tengo clases los lunes y los miércoles por la tarde, en una escuela puesta por la Federación Argentina en Quilmes de Ajedrez. Generalmente me dejan tareas que voy haciendo en la semana y voy mandándole material semanalmente. El resto de las horas las uso para estudiar las materias de la Universidad".

Finalmente, a la hora de los agradecimientos, Villegas agradeció "primeramente a mi familia, por bancarme siempre en todos estos años, alentándome a que juegue, me divierta y cumpla mis sueños. Luego, agradezco a todos los que me iniciaron en esta actividad, a mis ex profesores y especialmente a Santiago (Cazaux) y a Ramiro (Troilo), quienes muchas veces debían correr a todos lados para conseguir apoyo para jugar algún torneo. Por último, al Gobierno de Junín y a la gestión anterior, por las ayudas brindadas, a la senadora Malena Baro y la diputada Valeria Arata, y al Club Obras Aysa, por acogerme en su entidad y darme la posibilidad de seguir creciendo", cerró el ascendente ajedrecista de nuestra ciudad.