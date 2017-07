Dura derrota de Los Miuras frente a Los 50

RUGBY

La primera división del Club Los Miuras sufrió ayer una dura derrota como local frente a Los 50 de Tandil, en el partido correspondiente a la sexta fecha del Campeonato Regional Pampeano B. El marcador final, de 24 a 41, dejó expresada la clara superioridad que tuvo el equipo visitante.

Para el conjunto de nuestra ciudad el encuentro era muy importante. Porque se jugaba de local y ante un rival de peso. Situaciones inmejorables para obtener una victoria y arrancar el despegue. Pero nada de eso ocurrió porque con un juego contundente, preciso y con mucho criterio, Los 50 de Tandil demostraron en Junín porqué son uno de los mejores equipos del torneo.

En definitiva, Los Miuras sumaron un nuevo traspié de local ante un combinado que lo superó en todas las facetas del juego. Del local sólo podemos rescatar los últimos diez minutos del primer tiempo en donde se vio a un equipo ordenado y en donde se llegaron a poner a punto de partido a solo cinco puntos. El resto fue de Los 50, que con una buena defensa, un juego muy dinámico y aprovechando los errores de Los Miuras, se llevó una victoria más que merecida.



El tanteador: En el primero tiempo, a los 2m, try para Los 50 (0 a 5); a los 14m, try de los Los 50 convertido (0 a 12); a los 19m, try de Los Miuras (Zinani) (5 a 12); a los 28m, try de los Los 50 (5 a 17); a los 30m, try de Los 50 (5 a 22); a los 36m, try de Los Miuras (Zinani) convertido por Moutous (12 a 22); y a los 40m, try de Los Miuras (Araya) (17 a 22). En el segundo tiempo, a los 6m, try para la visita (17 a 29); a los 31m, también try para Los 50 (17 a 34); a los 35m, try Los 50 (17 a 41); y a los 40m, try Los Miuras (Zinani) convertido por Baccarini (24 a 41).

El conjunto de nuestra ciudad formó con Juan Torres, Javier Enecoiz, Lucas Cobello, Juan Rolón, Ulises Amaya, Franco Araya, Gaspar Rossini, Mariano Zinani, Lucas Salice, Andrés Moutous, Rodrigo Giannatasio, Gaspar Martiren, Agustín Randone, Rodrigo Picchi y Matías Da Pieve. El entrenador es Javier Benítez.

Está claro que con la derrota, Los Miuras continúa descendiendo en la tabla de posiciones, alejándose de la zona integrada por los equipos que pelearán por el ascenso. No obstante, es para destacar que la participación del conjunto de nuestra ciudad en el Pampeano B no deja de seguir representando y jerarquizando al rugby de nuestra ciudad.