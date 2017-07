“Mito” Guerra: “Me molesta lo del doping”

ATLETISMO

Miguel Angel “Mito” Guerra sabe que sus triunfos no están exentos de dudas y polémicas. Pero se defiende y contraataca, le pide a la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) que lo envíen a representar al país en el torneo Sudamericano 2017.

El deportista de 25 de Mayo, federado por la Escuela de Atletismo “Galas de Junín” que encabeza Gerardo Héctor González, se declara en contra del doping, piden que dejen de “ensuciarlo” y que buscará ser olímpico para Tokio.

Guerra señaló: “Me da un poquito de bronca no ser convocado al Sudamericano. Este año que hice una inversión para viajar a Resistencia y creí que iba a ir un sólo atleta a los 10 mil metros. Ahora me entero que van dos (Mastromarino y Carriqueo) y tendría que haber ido yo, porque fui segundo, ¿no? Como todos saben yo soy uno de los apuntados con el dedo por el tema de no correr limpio. Y nadie tiene pruebas y nadie las va a tener porque soy un atleta que entrena todo el día”.

También “Mito” expresó: “En 2015 pensé que si se presentaba David Rodríguez, que es un chico que está en mi nivel, se me ocurrió pedirle a la CADA que me deje representar en un Sudamericano a la Argentina. En 2016, gané el tercer puesto en el campeonato nacional de media maratón. Y en el 2017 lo llevaron a Ulises Sanguinetti, que no tengo que desmerecer la marca de él, pero en 2016 no había participado del campeonato nacional y en el ranking había quedado algo de 20 segundos por arriba de mi marca y tampoco me tuvieron en cuenta”.

Seguidamente, el deportista destacó: “Estoy pidiéndole a la Confederación que me dejen representar a la Argentina y si estoy pidiendo eso, voy a un Sudamericano sabiendo que cruzo la raya y seguramente voy a un antidoping, para que la gente sepa quién soy yo y que estoy corriendo limpio”.

Confesión, a través de la red Facebook

En un posteo, “Mito” Guerra se refirió en su Facebook y con respecto al doping, de esta manera:

“Por supuesto que no me dopo. Me dedico casi de lleno a esto, entreno como debe ser, hay días que entreno en tres turnos. Atrás de todos esto hay una familia, hay sponsors, tengo un nene de 10 años que lee internet y ve las cosas que gente escribe, esto no es joda. Conmigo se la vienen agarrando desde 2015, cuando salieron a decir que yo me estaba negando a un control antidoping, cuando yo estaba deshidratado. Nunca me negué a un control. Exageraron, en 2 horas 40 minutos presenté mi muestra. Estoy dispuesto a que me hagan un control antidoping y ojalá que les hagan a todos. Yo soy uno más de los que se suman a los que están en contra del dopaje”.

También el deportista señaló: “Hay gente que habla porque es gratis. Pido por favor que dejen de ensuciarme como lo han hecho, porque no saben de mi sacrificio. Te da por las b.... que te rompas el lomo entrenando día y noche corriendo y que digan ´Guerra se dopa´… ¿Qué? ¿Me vieron? ¿Tienen alguna prueba? Hay muchos atletas que dijeron ´Guerra el año que viene no corre más´… y sin embargo hay tipos que corrían debajo de 31 minutos y hoy en día no pueden correr ni en 33. Yo sé que vengo haciendo las cosas bien y mi nivel sigue siendo el mismo”.

Finalmente, Miguel Ángel “Mito” Guerra aseveró: “El año que viene quiero bajar la barrera de los 30 minutos en los 10 mil metros y el sueño que tiene todo deportista; buscar la marca para un juego olímpico. Voy a buscar la marca para Tokio 2020 en los 42 kilómetros, seguramente lo voy a lograr”, finalizó el destacado representante, en la actualidad, de la Escuela de Atletismo “Galas de Junín”.