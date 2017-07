Destacada participación de Juan Bacotti en el mundial

COMPITIÓ EN LANZAMIENTO DE MARTILLO

El atleta linqueño de 16 años, Juan Pablo Bacotti, representó de gran forma a la Argentina en el “X Mundial de Atletismo Sub-18” que se desarrolló en Nairobi, Kenya, y en su prueba, finalizó undécimo entre los 18 competidores que animaron la final de lanzamiento de martillo.

Con varios laureles a cuesta por ser ex multicampeón de los Juegos Bonaerenses, Juegos Evita, Torneos Provinciales y Nacionales, Bacotti -a pesar de no haber podido alcanzar su mejor marca (67,73 metros)-, cumplió un gran desempeño y son muy valorables sus 65,33 alcanzados, ya que no realizó ningún lanzamiento nulo a pesar de la ansiedad y los nervios lógicos de estar participando en una competencia de tamaña envergadura.

Nacido el 14 de diciembre del año 2000, Juan Pablo Bacotti representa a la Escuela Municipal de Atletismo de Lincoln, aunque entrena bajo las órdenes del profesor Guillermo García.

Para destacar, hay que decir que aún no cumplió sus 17 años y ya participó de un mundial Sub 18, lo que hace todavía más grande la labor realizada en Kenya.

La final se disputó bajo la modalidad de dos ruedas. Primero, se tiraron tres lanzamientos, por competidor y de ahí las ocho mejores marcas pasaron a la siguiente ronda para otros tres lanzamientos.

Esto se estableció así debido a que las semifinales, donde iba a haber “A” y “B”, de nueve competidores cada una, fueron suspendidas por lluvias. A la hora de competir, el deportista linqueño, en el primer intento, marcó 64,76.

En el segundo lanzamiento realizó su mejor marca de la competencia alcanzando los 65.33, mientras que en el tercer tiro llegó a los 64.78. De esa manera, si bien no logró meterse entre los ocho primeros, seguramente Juan alcanzó los objetivos propuestos y, sin dudas, escribió otra página gloriosa en su prometedora carrera deportiva.

Posiciones finales

En lanzamiento de martillo, estas fueron las posiciones finales:

Ps. Atletas/Países/Marcas establecidas

1- Kokhan, Mykhaylo (Ucrania), 82.31.

2- Singh, Damneet (India), 74.20.

3- Winkelvoss, Raphael (Alemania), 71.78.

4- Hizal, Batuhan (Turquía), 70.39.

5- Caus, Vladut Gabriel (Rumania), 68.89.

6- Danác, Daniel Men (Eslovaquia), 68.09.

7- Liu, Yuxuan (China), 68.03.

8- Trambovich,Uladzislau (Bielorrusia), 67.93.

9- Wang, Qi (China), 66.20.

10-Poonia, Nitesh (India), 65.79.

11-Bacotti, Juan Pablo (Lincoln/Arg.), 65.33.

12-Ahmed, Ali Hesham (Egipto), 65.22.

13-Potrus, Bohdan (Ucrania), 64.07.

14-Juncu, Dorin (Moldavia), 64.07.

15-Shabasau, Dzianis (Bielorrusia), 63.50.

16-Kiplimo, Victor (Kenya), 43.61.

17-1Mahmoud, Mohamed Tarek Ismail (Egipto).

18-Tomann, Oliver (Alemania).