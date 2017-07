Francisco Guaragna viajará a Bélgica para intervenir en el Mundial Juvenil Standard

NÁUTICA

El timonel juninense Francisco Guaragna ya tiene el equipaje listo para viajar este martes rumbo a Bélgica, donde formará parte del equipo argentino que intervendrá en una nueva edición del Mundial Juvenil Standard, que se desarrollará desde el 26 de julio al 2 de agosto.

Ya finalizando con la etapa de preparación, el joven deportista de Junín habló con Democracia y contó todos los detalles de cara a esta nueva intervención en un torneo de jerarquía.

- ¿Desde cuándo te estás preparando para este Mundial Juvenil?

- Los trabajos previos al mundial arrancaron en abril, luego de volver del Trofeo Princesa Sofía en España. Entrené tanto lo técnico como lo físico. Estuvimos navegando mucho en Buenos Aires y sobre el final estuvimos una semana en Punta del Este y en Rosario, que son lugares similares a los que vamos a competir en el mundial.

- ¿Cómo es el entrenamiento?

- El entrenamiento es de lunes a viernes. Con la parte física trabajamos en el gimnasio, por la mañana temprano; y la parte técnica la desarrollamos en el agua, navegando tres horas. Luego volvemos al gimnasio para hacer trabajos regenerativos.



- ¿Qué expectativas tenés para esta competencia?

- Este año es mi último Mundial Juvenil, así eso ya es especial. El año pasado estuvimos entre los mejores quince y por eso el objetivo principal para este año es estar entre los diez primeros o en el top five. Ojalá nos salgan las cosas bien y podamos alcanzar el objetivo.

- ¿En qué otras competencias europeas tenés programado participar en este 2017?

- Luego del Mundial Juvenil estaremos en Dinamarca disputando el Test Event del Mundial ISAF 2018, evento que otorgará el 40% de las plazas para JJOO TOKIO 2020 a todos los países. Terminado el Test Event, por mediados de agosto estaremos 20 días en el Lago Di Garda, Italia, en un centro de entrenamiento. Allí estaremos hasta el 3 de septiembre donde partiremos para Split, Croacia, a competir en el Mundial Senior, evento en el cual van todos los mejores de cada país de todas las edades, reuniendo a los olímpicos de juegos anteriores y los aspirantes a participar en los próximos. Después, en octubre, viajaremos a Tokio, Japón a disputar la World Cup, una de las últimas fechas del circuito olímpico.

- ¿Qué te genera la práctica de este deporte? ¿Cómo describirías esa adrenalina?

- La verdad que no me imagino haciendo otra cosa, al criarme arriba del barco este deporte se transformó en mi forma de vida y me siento un afortunado por todo lo que estoy viviendo.

- Lo que quieras agregar.

- Agradecer a mi familia y amigos que siempre están apoyando en todo momento. Al gobierno de Junín, en especial el intendente Pablo Petrecca y al subsecretario de deportes, Daniel Pueyo, que desde su inicio de gestión mostraron un compromiso y apoyo muy importante para conmigo y mi proyecto deportivo. Al Club Náutico Junín y su gente, al Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) y a la Secretaría de Deportes de la Nación. Y al Grupo Junín.