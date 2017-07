Los Miuras cayó frente a El Nacional (BB)

RUGBY

La primera división del Club Los Miuras cayó 39 a 17 frente a El Nacional de Bahía Blanca, en el marco de la quinta fecha del Campeonato Regional Pampeano B.

En el domingo fresco y lluvioso, el equipo de nuestra ciudad recibió la visita del conjunto bahiense. Por el trámite de las acciones, Los Miuras cometió muchos errores que el rival supo aprovechar y los transformó en puntos.

Hasta los veinte minutos del segundo tiempo el local estuvo a tiro de partido, pero malas tomas de decisiones en momentos claves de los últimos minutos, hizo que El Nacional sumara y así se pudo llevar un partido que, a priori, era accesible.

El equipo de nuestra ciudad formó con Juan Torres, Javier Enecoiz, Lucas Cobello, Juan Rolón, Ulises Amaya, Franco Araya, Gaspar Rossini, Mariano Zinani, Lucas Sálice, Gaspar Martiren, Rodrigo Giannatasio, Agustín Kitroser, Agustín Randone, Rodrigo Picchi y Matías Da Pieve.

El Nacional: Franco Ciucci, Santiago Salvatori, Agustín Sanz; Pablo Sandoval y Víctor Laumann; Damián Nador, Francisco Marbella, Juan Sierra; Santiago Balsamello y Juan Manuel Nardi; Braian Pérez, Juan Manuel Alonso, Agustín Klampachas, Cristian Ríos; Alexander Lemes Piva. DT: Mariano Minnaard.

El tanteador: en el 1er tiempo, a los 3m, penal para El Nacional (0 a 3); a los 6m, penal para Los Miuras convertido por Kitroser (3 a 3); a los 7m, Try convertido por la visita (3 a 10); a los 22m, try El Nacional (3 a 15); a los 30m, try Los Miuras (Zinani) (8 a 15); y a los 35m penal para Los Miuras convertido por Kitroser (11 a 15). En el 2do tiempo: a los 6m, try convertido El Nacional (11 a 22); a los 17m penal Los Miuras convertido por Kitroser (14 a 22); a los 22m penal El Nacional (14 a 25); a los 31m, try convertido El Nacional (14 a 32); y a los 39m, try convertido El Nacional (14 a 39).

La derrota duele pero no complica tanto el panorama de Los Miuras. Restan nueve partidos para mejorar y para intentar escalar posiciones.