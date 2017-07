Los Jaguares derrotaron 40-27 a los Warathas australianos

RUGBY

La franquicia argentina Los Jaguares derrotó categóricamente ayer de visitante a los Warathas de Australia, 40-27 y así sumó su sexto triunfo en el torneo Súper Rugby, que agrupa a los clubes del hemisferio Sur y de Japón.

El partido correspondiente por la 16ta. Fecha y penúltima del certamen, se disputó en el Allianz Stadium, de la ciudad de Sydney que contó con el arbitraje del neocelandés Bem O'Keeffe y al término de la primera parte Los Jaguares se imponían por 25-10.

Los Jaguares lograron de esta manera su sexto triunfo y cortaron una racha de tres derrotas consecutivas frente a Force (16-6), Brumbies 39-15) y Kings (31-30).

Los Jaguares marcaron cinco tries a través de Pablo Matera, Matías Orlando, Benjamín Macome, Agustín Creevy y Matías Moroni, en tanto, el apertura tucumano Nicolás Sánchez aportó tres penales y tres conversiones.

El conjunto argentino desplegó un claro dominio en los primeros veinte minutos de primera parte basado en el dominio de los forwards, tanto en el dominio en las formaciones fijas y el juego colectivo con sus tres cuartos le alcanzó para conseguir tres tries obtenidos por Pablo Matera, Matías Orlado y Benjamín Macome y conseguir una amplia ventaja en el marcador.

Empero, en los diez minutos finales de la primera parte, Los Jaguares se desconcentraron y cometieron errores infantiles que los australianos supieron capitalizar con el try marcado por el fullback Israel Folau y que fuera convertido por Bernard Foley.

Asimismo, en los minutos finales fueron amonestados los dos segundas líneas Guido Petti y Benjamín Macome por distintas inconducta, con un parcial a su favor para Los Jaguares de 25-10

En la parte complementaria, en los cinco minutos iniciales los australianos con la ventaja de dos jugadores más en campo de juego, marcaron catorce puntos con dos nuevas conquistas de Bernard Foley que fueron convertidas por el mismo.

De esta manera, Warathas remonto un resultado adverso de 22 tantos merced a la impericia de Los Jaguares, que cedieron el protagonismo y el dominio de las acciones.

Posteriormente, Los Jaguares con el regreso de los dos jugadores amonestados se posicionaron nuevamente en campo contrario para ser los protagonistas y manejar el trámite de las acciones y así llegó un nuevo try del capitán Agustín Creevy, quien se desprendió a la salida de un maul.

En el balance final, Los Jaguares alcanzaron un sólido triunfo frente a los Warathas uno de los poderos clubes de Australia, para de esta manera revertir una opaca actuación a lo largo de la competencia.

La franquicia argentina desnudo serias flaquezas en el juego y en la concentración en varias de sus presentaciones en el torneo Súper Rugby, que lo pagó con varias derrotas por impericia propia que por méritos ajenos.

Los errores en el juego colectivo, la falta de concentración, un scrum y falta de disciplina, marcaron un retroceso en la irregular actuación de Los Jaguares en el torneo Súper Rugby.

Los Jaguares finalizarán su gira por Australia, enfrentando el próximo viernes 15 de julio frente a los Rebels australianos, en la ciudad de Melbourne, por la última fecha del torneo Súper Rugby.

Los Jaguares con 29 unidades, al sumar seis triunfos y ocho traspiés ocupan el tercer puesto de la Conferencia Africa ya sin posibilidades de acceder a los playoffs.