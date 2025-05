"Cascarudos" de Junín fue campeón en fútbol Seniors

El equipo "Cascarudos" de nuestra ciudad se coronó campeón el fin de semana pasado en el 19° Encuentro Nacional de Fútbol Senior realizado en la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz.

Organizado por VSD Eventos, el encuentro deportivo, un clásico anual de fútbol senior de distintas categorías, se llevó a cabo entre el 23 y el 25 de mayo y el equipo de Junín ganó los tres encuentros, coronándose como campeón en la clase + 60.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

"Cascarudos" 4 vs. Bulnes 1; "Cascarudos" 2 vs. Merlo (San Luis) 1; y Automóvil Club San Nicolás 1 vs. "Cascarudos" 2.

"Cascarudos" es una escuadra de fútbol nacida el siglo pasado, en el año 1984, durante en un torneo universitario jugado en la ciudad de La Plata y por esos milagros que trae el deporte, desde aquella época juegan juntos y han construido una férrea amistad.

Integraron el equipo que se coronó en Carlos Paz estos futbolistas:

Carlos Frene, Eduardo Muñoz, Javier Adaro, Gabriel Carbonel, Marcelo Cammi, Ricardo Quevedo, Norberto Aparicio, José Luis Ramal, Pablo Albarello, Sergio Fidalgo, Pedro Arenas, Gaspar García y Gustavo Martínez. Director técnico del elenco campeón fue Edgardo Gonzáles.