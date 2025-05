Sergio Gómez y su historia de superación: “A veces es más fácil conseguir un arma que un pedazo de pan”

Sergio Gómez, quien conforma la dupla técnica del sorprendente Platense junto a Favio Orsi, relató su historia de superación y aseguró que “a veces es más fácil conseguir un arma que un pedazo de pan”.

En diálogo con Román Iucht para el programa La Oral Deportiva (Radio Rivadavia), contó que pese a salir de un barrio sin ninguna comodidad, “he demostrado que se llega a tener una vida más digna”, y añadió: “Siempre digo que tengo huevos y no por ser guapo, sino porque a varias cosas les dije que no”.

Además, destacó la importancia que tuvo su madre en su vida: “Siempre le agradezco a Dios por las cosas que me dio y me hizo vivir. Ella fue mi vida, mi ejemplo y la persona que me enseñó que todo se consigue laburando”.

Con respecto al sueño que está viviendo en Platense, equipo que se clasificó a la final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol tras eliminar de manera consecutiva y de visitante a Racing, River y San Lorenzo, Gómez explicó que “a veces uno va flotando y no se da cuenta de lo que va transitando y es lo que me pasa a mí”.

“Siempre trato de compartir con mi mujer, mis hijos y mis hermanos. Es el lugar de confort”, siguió.

Por otra parte, dio detalles sobre su relación con su compañero de dupla técnica en Platense, Favio Orsi: “Lo más importante no son las diferencias, sino los puntos en los que coincidimos. La fusión que tenemos hace que tengamos el equilibrio justo. Nunca va a haber un jugador que nos vea peleando porque tenemos una conexión bárbara”.

Por último, expresó cómo vive estos días previos a la final del Torneo Apertura, en la que se enfrentarán con Huracán: “Tratamos de calmar la ansiedad y solucionar todo lo que tenga que ver con el viaje de la familia y los dirigentes para que los jugadores solo piensen en Huracán. Nosotros no vamos a jugar solo una final porque ya venimos de jugar tres”.