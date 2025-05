Argentina conoció a sus rivales del próximo mundial

La Selección Argentina Sub-17 ya sabe a qué seleccionados tendrá que enfrentar en el próximo Mundial juvenil, a disputarse en noviembre, en Qatar.

El sorteo determinó que el seleccionado nacional, cabeza de serie, será integrante del Grupo D junto a Bélgica, Túnez y Fiyi.

Los juveniles argentinos irán en búsqueda de la cuarta conquista argentina en la historia de los mundiales de dicha categoría, habiéndose consagrado en 1991, 1995 y 2003.

Los jóvenes dirigidos por el entrenador, Diego Placente, ya conocieron quienes serán sus rivales en la fase de grupos. Con el fixture todavía sin determinar, se espera que el combinado nacional comience su participación en la cita mundialista enfrentando a Bélgica, continúe midiéndose ante Túnez y cierre la participación en la fase de grupos ante Fiyi.

Esta edición del Mundial Sub-17 contará con un nuevo formato, que imita al que se verá en la próxima edición del Mundial de selecciones mayores, de Estados Unidos-Canadá y México 2026. Con 48 selecciones clasificadas, la primera fase de grupos constará en 12 grupos, que integrarán a cuatro naciones cada uno.

Superarán la primera fase todos los seleccionados que terminen en primera o segunda posición de su zona, además de los ocho mejores terceros, dando lugar a los 16avos de final, por lo que, cuando llegue el final del torneo, los cuatro mejores equipos deberán jugar un total de ocho partidos, uno más de lo acostumbrado.

El equipo argentino viene de tener una buena participación en la pasada edición del Mundial para menores de 17 años, en la que terminó en el cuarto puesto tras clasificar en la primera posición de la fase de grupos y dejar en el camino a Venezuela y Brasil en la fase final, perdiendo las semis ante Alemania por penales y el partido por el tercer puesto frente a Malí.

Frente a sus rivales, Argentina encara una situación particular: ninguna de las tres selecciones clasificó al último Mundial.

Bélgica no participa de estas citas desde el torneo de Chile 2015, en el que se quedaron con la medalla de bronce; los tunecinos no son parte desde Emiratos Árabes Unidos 2013, cuando alcanzaron los octavos de final; y Fiyi se encuentra ante el primer Mundial Sub 17 de su historia.