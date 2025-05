Elecciones en el club Sarmiento: Chiófalo y Fernández compiten por la presidencia

Fernando Chiófalo y Diego Fernández se enfrentan hoy en las urnas por la presidencia del club Sarmiento. Las elecciones se llevarán a cabo de 8 a 18, en el Salón de Usos Múltiples de la institución, con ingreso por calle Arias.

Los socios del Verde elegirán al nuevo presidente que tomará las riendas de la entidad por los próximos dos años (desde el 1 de julio de 2025 hasta el 30 de junio de 2027).

Luego de varias idas y vueltas, Chiófalo confirmó su candidatura por el oficialismo y encabeza la lista “Siglo Verde”, acompañado por Manuel Murgia como vicepresidente.

Por su parte, Fernández es el principal candidato de la oposición, lidera la agrupación “De corazón verde”, y está acompañado por José Molinari, como vicepresidente.

Los socios que están en condiciones de votar son los mayores de 18 años, con un año de antigüedad, y que tienen la cuota social al día. Además, será obligatorio presentar el DNI.

La palabra y las propuestas de los candidatos

Los candidatos a presidente hablaron en TeleJunín, en la previa de estas elecciones, sobre las ideas y propuestas de cada agrupación.

Fernández puso el foco en el ámbito deportivo y mencionó: “El gran cambio que nosotros proponemos es justamente en la gestión del modelo deportivo. El modelo de gestión deportiva que nos trajo hasta acá está agotado. Esto no es un juicio de valor, los números lo delatan. Dependemos de un técnico que arma su plantel a su gusto, no le sale, tenemos que cambiar de entrenador, viene uno nuevo que no le gustan los jugadores que estaban, vuelve a pedir más jugadores y así entramos en ese círculo vicioso”.

“La gestión deportiva tiene que indefectiblemente estar manejada por gente profesional, que esté capacitada para eso, y quién mejor que haya estado en la materia de fútbol. Renzo Spinaci no solamente es un exjugador que pasó por Sarmiento y otros clubes sino que además es abogado y especialista en gestión deportiva. Norberto ‘Titi’ Mastrángelo también es absolutamente referenciado con la institución, sabe de la materia fútbol, es técnico, armó planteles y estuvo como primer ayudante de Sergio Lippi”, expresó el candidato de la oposición.

Por su parte, Chiófalo explicó cuál será el eje de conducción para los próximos dos años, si llega a ser el vencedor.

“Queremos continuar el camino de las obras, de infraestructura, no hablar más de inhibiciones, deudas y juicios. Estamos terminando la última etapa en el Centro de Alto Rendimiento para poder sumar una estructura más en el fútbol profesional. Vamos a hacer modificaciones y profesionalizar el club. Tenemos un proyecto muy importante para incorporación de profesionales en el fútbol juvenil. Hoy las promesas son mucho más fácil que la gestión y conducción”, concluyó.