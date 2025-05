El campeón Barcelona perdió ante el Villarreal

El campeón Barcelona perdió 3 a 2 ante el Villarreal ayer, como local, en un partido válido por la trigesimoséptima fecha de la Liga de España, llevado a cabo en el estadio Olímpic Lluís Companys.

Los goles para el elenco azulgrana los convirtieron Lamine Yamal, a los 38 minutos, y Fermín López, a los 50’, ambos en el primer tiempo.En tanto, Ayoze Pérez abrió el marcador para la visita, a los 4 de la etapa inicial, mientras que Santi Comesaña, a los 5 minutos del complemento, y Tajon Buchanan, a los 35, sentenciaron la victoria de la visita.

Por otro lado, se jugaron todos los demás partidos de la jornada en simultáneo y quedaron definidos los puestos de clasificación para la Champions League de la próxima temporada.

Real Madrid (2-0 vs. Sevilla), Atlético de Madrid (4-1 vs. Real Betis), Athletic Bilbao (1-0 vs. Valencia) y Villarreal disputarán la próxima edición del torneo más importante del continente europeo.

En cuanto a la Europa League, el único clasificado es el Real Betis, mientras que Celta de Vigo, Rayo Vallecano y Osasuna se jugarán en la última fecha el último cupo al certamen internacional y el restante a la Conference League.

Por último, Real Valladolid (0-1 vs. Deportivo Alavés) y Las Palmas (0-1 vs Leganés) descenderán a la segunda división. Por su parte, Leganés (18°) tiene chances de salvar la categoría si logra sumar de a tres en la última fecha y Espanyol no suma ningún punto.

Todos los resultados de la fecha 37 de La Liga Atlético de Madrid 4-1 Real Betis.