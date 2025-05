"Fueron 20 años de crecimiento en lo institucional y deportivo", aseguró Chiófalo

El presidente de Sarmiento, Fernando Chiófalo, que encabeza la lista Siglo Verde, habló en TeleJunín sobre las próximas elecciones que se llevarán a cabo en la institución, el próximo 24 de mayo.

“Estamos trabajando, se acercaron chicos que venían gestionando desde hace cuatro o cinco años, se sumó en la vicepresidencia Manuel Murgia y rotamos los vocales. Contento por el gran equipo que hay, mucho trabajo y mucha gestión. Trataremos de seguir este camino que tantas alegrías y felicidad nos dio a todos los juninenses”, manifestó.

“Estos 20 años fueron un camino de crecimiento continuo tanto en lo institucional, que se demuestra con las obras, como en lo deportivo. Cuando nosotros entramos a la institución, la expectativa del hincha era tratar de ascender y llegar al Nacional B. Cambiamos la visión del hincha y eso se generó desde una política deportiva a corto, mediano, y largo plazo desde que llegamos en el club”, aseguró. Además, la máxima autoridad de la institución se refirió al presente deportivo del fútbol profesional y afirmó que la vara es “alta”.

“Es fútbol, no es tan certero como cualquier otra disciplina. Hubo años que nos tocó ascender y otras descender, con buenos armados de planteles, pero siempre de la misma forma y con la misma visión. Una categoría no va a cambiar la gestión o el club. Prefiero primero la institución y después ver la categoría que jugamos”, expresó.

“La vara está alta porque Sarmiento tiene 114 años. Nosotros en los últimos años, llevamos 7 en Primera y nos tocó descender también, pero no vendimos ningún capital sino que redoblamos la expectativa y jugamos en Nacional B.

Hicimos algo histórico y jugamos cuatro finales en 3 años para ascender a la élite, algo impensado. Se nos quitó el miedo, pero obviamente yo quiero jugar la Libertadores y el Mundial de Clubes”, indicó.

Por otra parte, Chiófalo explicó por qué cambió su postura para las elecciones y cuál es el eje de conducción que tendrá Sarmiento, en los siguientes dos años, si llega a ser el vencedor el sábado 24 de mayo.

“Fueron varias cosas y una de ellas es que no creemos que este momento sea para una elección en Sarmiento. No proponemos ni disponemos. Nosotros le planteamos a la otra agrupación hacer una asamblea para extender el mandato hasta diciembre porque entendimos que era lo mejor para la institución”, comentó.

“Nosotros le proponíamos al socio, si ellos querían y votaban la prórroga. Mi gestión termina el 30 de junio, pero no nos pusimos de acuerdo. Nos reunimos, las dos o tres opciones que tenía como candidato a presidente no quisieron por cuestiones personales y me pidieron que continúe dos años más”, mencionó.

“Queremos continuar este camino de las obras, de infraestructura, no hablar más de inhibiciones, deudas y juicios. Estamos terminando la última etapa en el CAR para poder sumar una estructura más en el fútbol profesional y en los próximos días vamos a tomar decisiones para darle un apoyo más sólido a Mariano Sardi (manager), que se le criticó mucho por el armado de los planteles. Vamos a hacer modificaciones y profesionalizar el club. Tenemos un proyecto muy importante para la incorporación de profesionales en el fútbol juvenil. Hoy las promesas son mucho más fácil que la gestión y conducción”, concluyó.