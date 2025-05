Juan Ignacio Cieri disfruta de un gran presente deportivo en Italia

El juninense Juan Ignacio Cieri, de 24 años, no lo dudó cuando le salió la posibilidad de irse a jugar al fútbol en Italia, se radicó en ese país europeo y actualmente, nuestro coterráneo disfruta de un gran momento en lo deportivo.

Entrevistado por Democracia, "Juani" comenzó expresando desde aquel país del Viejo Mundo: "Empecé a jugar al fútbol a los 4 años, siendo muy chiquito, y lo hice en el Club Atlético Sarmiento de Junín y desde entonces, comencé a amar el poder practicar este deporte con amigos.

Estuve en Sarmiento hasta mis 12 años, luego un amigo (Emiliano Walton) me llevó a River Plate de Junín, pasando a jugar y a practicar con amigos, a entrenar como una familia. Es un club hermoso, lleno de valores. Luego, cuando tenía 17 años, me llegó una propuesta de un club del sur de italia, para -además de ofrecerme la ciudadanía-, poder jugar en la institución llamada Moliterno. Luego de estar ahí, pasé a Asd Viggiano, luego al Hatria Calcio, siempre en el sur italiano, y este año me llamaron del Norte italiano. Hay más nivel futbolístico y me encuentro jugando en el Club llamado Verbano Calcio, una institución con mucha historia, en una ciudad maravillosa".

Volviendo a su llegada a suelo italiano, Cieri dijo: "En 2017, un representante me presentó en un club del sur italiano, que me pagó el pasaje para venir y me realizó todos los documentos, ya que llegué sin ser ciudadano italiano. El campeonato del norte italiano, de Lombardía, fue muy duro, un campeonato con 18 equipos, un torneo de ida y vuelta que dura más de diez meses. Es un certamen muy parejo, de mucho nivel, en el cual enfrentás a jugadores que militaron en grandes equipos y, además, se juega en distintas ciudades, al cual lo hace al sueño mucho más lindo, porque puedo recorrer toda Italia".

Sobre su posición en el campo de juego, "Juani" dijo: "Lo hago de defensor central, un puesto que me apasiona porque me gusta mucho el ir fuerte en cada jugada, cuidar mi arco y darle seguridad a mi equipo, siendo el último hombre en la defensa. En este último campeonato (que sería una especie de torneo Federal de la Argentina) me fue muy bien, tanto en lo grupal como en lo individual. Hice varios goles siendo zaguero central, y eso es algo que busqué este año, tener más llegada al gol. Convertí seis tantos por el campeonato y otros tres en la Copa Italia.

Aquí, los entrenamientos son muy intensos, los primeros días de la semana son para recuperarse del partido jugado el domingo anterior, pero del miércoles al viernes, ya son intensas las prácticas, con y sin pelota".

En lo personal

A la hora de analizar lo que vivencia en la ciudad donde reside, Cieri comentó a nuestro medio que "La ciudad donde vivo, Milano, es increíble, un lugar con gente maravillosa, con un corazón increíble. Saben que el extranjero está lejos de todos sus seres queridos, y por momentos es difícil la distancia. Por eso, están siempre presentes, cuando los necesitas, invitándote a comer, con un abrazo o con un café en algún bar del pueblo".

En cuanto a lo profesional, aseguró que "En lo económico estoy muy bien, este año firmé contrato, lo cual me da mucha tranquilidad en lo económico y además, el gobierno italiano te paga una desocupación mientras uno está de vacaciones en la Argentina.

Siempre aparecen ofertas, muchas en diciembre, que es cuando los clubes buscan desesperadamente jugadores en puestos específicos. Pero en julio, cuando se abre el mercado de pases italiano, arrancan a llamarte varios clubes. Hace pocas horas tuve un llamado de un club suizo, pero mi idea es continuar en el fútbol italiano, por comodidad y por el idioma, ya que aprendí a hablar bien el italiano, y quiero 'sacarle jugo' a eso.

Ahora tengo dos meses de vacaciones, para cargar buenas vibras, poder disfrutar mucho a mi familia y a mis amigos de Junín, una ciudad hermosa a la cual siempre extraño".

Tras saludar a "Alejo Caporale, Manuel Ogni y 'Juani' Cepeda, tres amigos que quiero mucho. Y no sigo nombrando porque no me alcanzaría el diario" (risas), el entrevistado -quien figura en la lista de los mejores once futbolistas del torneo de Lombardía, un jugador por cada posición para formar el 'Top-11'-, finalizó expresando: "Un consejo que les doy a los jugadores que quieren vivir de esto afuera del país, es que ir a jugar a Europa no es nada fácil, pero busquen lograr sus sueños, sin escuchar comentarios negativos, oyendo a la gente que te quiere de verdad. Con mucho trabajo y sacrificio, se puede lograr todo lo que se propongan", completó Juan Ignacio Cieri la charla con Democracia, mientras prepara el regreso a Junín para disfrutar de muy merecidas vacaciones.