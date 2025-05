Completaron la etapa clasificatoria y se definieron los cruces de cuartos de final

Se disputó durante el fin de semana pasado la séptima y última fecha de la etapa clasificatoria del campeonato "Apertura 2025" de divisiones inferiores, organizado por la Liga Deportiva del Oeste de nuestra ciudad.

Por los torneos de formativas "Centenario del Club Atlético Villa Belgrano" de Junín, tuvieron fecha libre los equipos del Club La Favela, mientras que los resultados que se registraron en las dos zonas fueron los siguientes:

En Agustín Roca, Origone de esa localidad recibió a Sarmiento de Junín y fueron todos triunfos de los visitantes. El CAS ganó en predécima 7 a 0; en décima 2 a 0; en octava 5 a 0; en sexta 5 a 0; en quinta 1 a 0; y en cuarta división por 3 a 0.

Independiente fue anfitrión de Mariano Moreno, ganando los "rojos" locales en décima 6 a 1; en octava 2 a 1; y en séptima 2 a 0. Se registraron empates en predécima 2 a 2; en novena 1 a 1; y sin goles en sexta, quinta y cuarta, todas igualdades 0 a 0.

En Baigorrita, el dueño de casa fue local ante Rivadavia de Junín, ganando los de la vecina localidad en décima 3 a 0; y en séptima 1 a 1; mientras que los albicelestes de Junín se impusieron en predécima 3 a 0; en octava 1 a 0; y en cuarta 3 a 1. Completaron sus enfrentamientos empatando en novena, 0 a 0.

En su Estadio "Profesor Edgar Aramburu", Ambos Mundos recibió a los equipos de la Academia Javier Mascherano de Lincoln y los tricolores locales ganaron 1 a 0 en cuarta y también en décima; y se registró un empate sin goles en quinta categoría.

En las restantes divisiones ganó la Academia Mascherano, por 2 a 1 en predécima; 10 a 0 en octava; 8 a 0 en sexta; y por 5 a 1, tanto en novena como en séptima.

Rivadavia Lincoln fue afitrión de Jorge Newbery de Junín, registrándose sendos empates por 1 a 1 en décima y en quinta categoría; y sin goles en sexta.

Los albirrojos linqueños ganaron 5 a 2 en predécima; 1 a 0 en séptima; y 2 a 0 en cuarta; mientras que los "aviadores" se trajeron el triunfo en novena por 1 a 0. Defensa Argentina fue local frente al Club Atlético Villa Belgrano, y los "celestes" anfitriones vencieron en predécima por 2 a 1; en décima 1 a 0; y en quinta 4 a 2. Los del barrio Belgrano ganaron en octava por 3 a 1; en sexta 2 a 1; y en cuarta 3 a 1; mientras que se registraron dos empates: sin goles en novena; y 1 a 1 en séptima.

En su cancha de República e Hipólito Yrigoyen, B.A.P. recibió a River Plate y cuatro partidos terminaron igualados. Fue sin goles tanto en décima como en quinta; y 1 a 1 en novena y en cuarta. Los "ferroviarios" locales ganaron en octava por 2 a 0; y en séptima 1 a 0; y los de "La Loba" se impusieron 3 a 1 en predécima; y por 1 a 0 en sexta división.

Todos los cruces de cuartos de final

Con los resultados de la séptima y última fecha, quedaron definidos los clasificados a la fase de cuartos de final de cada una de las categorías, destacándose que en predécima, al ser no competitiva, no habrá partidos de esta instancia.

Los enfrentamientos que se jugarán este fin de semana por esa etapa, de décima a cuarta categoría, son los siguientes:

En décima: Sarmiento vs. Rivadavia de Lincoln; B.A.P. vs. Independiente; Academia Mascherano de Lincoln vs. Villa Belgrano; y Ambos Mundos vs. Defensa Argentina.

Novena: Jorge Newbery vs. Academia Mascherano; River Plate ante Mariano Moreno; Independiente vs. Rivadavia de Lincoln; y Sarmiento con Villa Belgrano.

Octava: Academia Mascherano vs. Rivadavia de Lincoln; B.A.P. ante Independiente; Jorge Newbery con Mariano Moreno; y Sarmiento vs. River Plate.

Séptima: B.A.P. vs. Mariano Moreno; Jorge Newbery con Independiente; Sarmiento vs. Villa Belgrano; y Academia Mascherano vs. Rivadavia de Lincoln.

Sexta: River Plate con Mariano Moreno; Rivadavia de Lincoln ante Independiente; Academia Mascherano vs. Villa Belgrano; y Sarmiento vs. Jorge Newbery.

Quinta: Academia Javier Mascherano vs. B.A.P.; Sarmiento ante Jorge Newbery; Rivadavia de Lincoln vs. Independiente; y Villa Belgrano vs. Mariano Moreno.

En cuarta: Rivadavia de Lincoln vs. Mariano Moreno; River Plate con Independiente; Ambos Mundos vs. Villa Belgrano; y Sarmiento ante B.A.P.