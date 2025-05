La participación de Sarmiento en la Liga: con la presión por ganar y encontrar una identidad

La fase de grupos del Torneo Apertura de la Liga Profesional llegó a su fin y con ella la participación de Sarmiento. Sin bien actualmente se están desarrollando las instancias finales de eliminación, vale resaltar que este torneo, que sí contribuye a los promedios, no tuvo descensos. Sin embargo, cuando se reanude la competencia general, a partir del mes de julio, sí comenzará a cobrar un valor determinante cada punto que se logre (o pierda).

El cierre del torneo lo tuvo al Verde en la posición 12 de la Zona “B”, con 15 puntos, a tan solo cinco unidades del fondo de la tabla. Como dicta la realidad, los números hablan por sí solos: una campaña con muchos vaivenes para el equipo de nuestra ciudad que empató mucho, perdió partidos claves ante rivales que pelearán la permanencia el semestre entrante y sufrió varias lesiones de futbolistas de jerarquía (como el caso del delantero Pablo Magnín).

¿Por qué el equipo recibe más goles de los que convierte? ¿Cómo se explica el hecho de conseguir tan solo dos victorias a lo largo de 16 fechas? ¿Rinden más los juveniles promovidos desde la cantera que los refuerzos traídos de otros equipos? ¿Tuvo incidencia la coyuntura institucional en lo que sucede dentro del campo de juego? ¿Cuál es el modelo de juego que intenta desarrollar el DT Javier Sanguinetti? ¿El Verde podrá evadir la zona de descenso directo hacia el cierre del 2025?

Las preguntas son muchas ante un horizonte claro: el Verde deberá aprovechar el presente negativo de San Martín de San Juan, Aldosivi de Mar del Plata, Banfield y Vélez para engrosar su promedio y alejarse de la zona caliente.

De tal forma, las decisiones que se tomen a partir de ahora, junto al paso del tiempo, determinarán el futuro de Sarmiento.

Números

La fase regular del Apertura de la Liga Profesional tuvo 16 partidos, sumado a las instancias de play-offs que aún se están disputando y a las que Sarmiento no accedió por no contar con el puntaje necesario, producto de una ineficiente campaña que, pese a ello, lo tuvo con vida hasta el último minuto jugado contra San Lorenzo.

Abordando propiamente los números, el Verde registró dos victorias, nueve empates y cinco derrotas. Durante ese recorrido tuvo una marca de 11 goles a favor y 19 goles en contra, lo que deja un saldo negativo de -8, siendo el cuarto equipo con menos goles en ofensiva de ambas zonas, detrás de San Martín (5), Vélez (6) y Gimnasia (8).

Más allá de los casos contemplados, la principal dificultad del Verde se basó en la poca efectividad en el área adversaria donde, de los 16 partidos jugados, en siete ocasiones el Verde no pudo romper el 0. Asimismo, al ver la tabla de goleadores del equipo, quien lidera es Magnín y Gabriel Carabajal (2), seguidos por un contingente de jugadores que contribuyeron con un tanto, como los casos de Juan Manuel Insaurralde, Leandro Suhr, Valentín Burgoa, entre otros.

En el campo de los porcentajes de posesión de pelota, que es donde se puede ver qué busca el DT de turno con sus dirigidos, se dificulta poder encontrar una relación causal entre el rendimiento del equipo y los resultados. En lo que respecta a los números, el Verde se impuso en el dominio de pelota en cuatro jornadas: en la derrota ante Lanús (51% vs 49%); en el empate contra San Martín (72% vs 28%); frente a Deportivo Riestra (72% vs 28%); y en la derrota con Platense (53% vs 47%).

Como puede verse, los dirigidos por Sanguinetti oscilaron por todos los resultados pese al hecho de haber sido protagonistas con el balón. A su vez, un factor a tener en cuenta es que el conjunto de nuestra ciudad no sacó tajada de la condición de local, consiguiendo un triunfo en el Eva Perón y otro en su visita al estadio José Amalfitani.

Sin embargo, la mayor cantidad de puntos la consiguió en nuestra ciudad: nueve unidades producto de seis empates y una victoria. Por otro lado, fuera de Junín cosechó seis: tres empates y un triunfo.

Análisis del sistema de Sanguinetti

Javier Sanguinetti registra en su palmarés interesantes experiencias por equipos de Paraguay y Chile, mientras que a nivel nacional lo hizo en Banfield y Newells. Independientemente de las marcas registradas en las diversas instituciones, en lo que hace a su presente en Sarmiento, es un caso distinto por lo que hay en juego: la permanencia y (re)posicionamiento en la tabla de posiciones.

A lo largo de esta etapa en el Verde, el actual DT implementó distintos esquemas de juego en función a cada cotejo que tuvo. De tal forma, los sistemas que usó fueron: 4-2-3-1; 4-4-1-1; 4-4-2; 5-3-2. Como puede verse en cada caso, existe una predominancia en la faceta defensiva, es decir, cuidar el propio arco para, a partir de eso, buscar en el contrario.

Por eso, tal como puede analizarse, el Verde intentó hacer uso de la vía del ataque directo. En tal sentido, este principio se caracteriza por la rapidez en la transición de la defensa al ataque, utilizando pases largos y directos a los delanteros para llegar rápidamente a la zona de finalización. También forma parte el empleo de pocos jugadores en el campo adversario, ya que son pocos los que llegan a pisar el área contraria y terminar la jugada.

Esto puede verse llevado a cabo a la perfección en lo que fue el gol del Verde a Vélez. En aquella instancia, tras la recuperación de la pelota, el balón llegó a los pies de Gabriel Díaz, quien recepcionó y lanzó un centro al corazón del área para que el delantero Franco Frías incomodase al defensor y empujara la pelota para anotar el gol del segundo triunfo en el torneo.

Sin dudas, la decisión del DT para fundar su modelo de juego está en estrecha relación con las características de sus dirigidos: volantes veloces y delanteros de referencia. Sin embargo, el principal desafío será fortalecer la jerarquía cuando se llega al arco rival y poder convertir más goles que posibiliten sumar más puntos y asegurar resultados.

Un último aspecto a resaltar, como ha sido ante los ciclos de entrenadores anteriores como Israel Damonte o Mario Sciacqua, es la participación de los juveniles surgidos de la cantera del club. A los casos que ya se ganaron un lugar en el plantel, como Joaquín Gho, Manuel García, Gabriel Díaz o Agustín Molina, se sumaron Jeremías Vallejos y Joel Godoy, haciendo mayor la lista de futbolistas que debutan en la máxima división del fútbol argentino con la casaca del Verde, siendo este logro distintivo para la institución.

Copa Argentina, la eterna cuenta pendiente

En las últimas cinco ediciones de la Copa Argentina, Sarmiento pasó una vez la primera ronda, en 2021 (siendo marginado en 16avos de final), y luego quedó eliminado en la primera fase (32avos de final) en los restantes torneos, 2022, 2023, 2024 y 2025.

Un caso más de los traspiés del Verde en esta competencia: la edición del 2025 no fue la excepción. Las eliminaciones previas ante All Boys, Deportivo Morón, Deportivo Merlo, Los Andes, Atlético Tucumán, Chaco For Ever, Talleres y las dos últimas experiencias ante Temperley dan muestras de lo expuesto.

El último partido disputado ante Central Córdoba de Rosario, un rival de menor envergadura que milita en la Primera C, es decir, proveniente de la cuarta categoría del profesionalismo, terminó siendo una nueva desilusión para el equipo de nuestra ciudad que se vio superado por la mínima diferencia en el marco de los 90 minutos sin poder forzar una tanda de penales ni siquiera.

En tal sentido, y para traer una breve reseña a colación, el conjunto rosarino logró dar con el gol de la victoria a través de un remate de media distancia y luego se abocó a sostener la diferencia y cuidar el resultado. El Verde, que formó con un mix de titulares y suplentes, no pudo imponer su juego ni incomodar al rival, convirtiéndose en una de las sorpresas en 32avos de final: en este caso, por caer con un equipo de menor jerarquía.

Finalmente, para dar con el triunfo más cercano del Verde en la competencia nacional mencionada hay que remitirse a la edición 2021, cuando Sarmiento debutó en la Copa Argentina venciendo 1 a 0 a Newell`s Old Boys de Rosario, con gol de Benjamín Borasi. Por ello, el pasar nuevamente de instancia sigue siendo una cuenta pendiente de algunos años para el Verde.

Resultados jugando de local

0-0 | vs Godoy Cruz (E)

1-1 | vs San Martín de San Juan (E)

2-1 | vs Deportivo Riestra (V)

1-1 | vs Barracas Central (E)

0-0 | vs Talleres (E)

1-1 | vs River (E)

0-1 | vs Platense (D)

1-1 | vs San Lorenzo (E)

Resultados jugando de visitante