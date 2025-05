Acto de homenaje y entrega de reconocimientos del Círculo de Periodistas Deportivos de Junín

En un emotivo acto desarrollado en el Polideportivo “Beto Mesa”, organizado por el Círculo de Periodistas Deportivos “José Luis Buono” y con el acompañamiento del Gobierno Municipal, se concretó la entrega de reconocimientos a figuras del deporte y la comunicación, contándose además con homenajes a deportistas, periodistas, instituciones y organizaciones sociales.

El evento tuvo como locutores a Mauricio Mansilla y Julio Norberto Massi, y comenzó con el ingreso de las banderas de ceremonias, portadas por representantes de los Veteranos de Malvinas y del Club de Leones Junín Autismo, entidades que fueron reconocidas por su trabajo en favor de la comunidad y recibieron además un mangrullo, como símbolo del agradecimiento colectivo.

Este gesto marcó un fuerte mensaje de inclusión y respeto hacia quienes, desde diferentes ámbitos, construyen ciudadanía y solidaridad. Una vez finalizada la entrega, Héctor Coirini, presidente del Círculo, se mostró agradecido por la presencia de vecinos, autoridades y homenajeados.

Destacó que “cada vez que realizamos este tipo de eventos buscamos reconocer a aquellos que han dejado una estela, una huella, muchos pueden no estar vinculados directamente a una disciplina deportiva, pero sí al espíritu del deporte con la superación, esfuerzo, comunidad. Esta vez homenajeamos a quienes están, también a quienes ya no están físicamente pero siguen vivos en el recuerdo, y a quienes desde su lugar fomentan el esparcimiento, la inclusión y los valores que hacen de Junín una ciudad modelo en materia deportiva”, señaló. Además, Coirini remarcó que “los homenajes no son solo a los atletas o a los clubes, sino también a los periodistas deportivos, a los operadores de radio, a las agrupaciones, a todos los que ayudan a contar la historia del deporte local, porque sin relato, no hay memoria, y sin memoria no hay identidad”.

Agustina de Miguel: "El deporte es salud, inclusión e identidad"

Por su lado, Agustina de Miguel, secretaria de Gobierno, resaltó al hacer uso de la palabra, el valor simbólico de estos encuentros y dijo al respecto:

“Estos momentos son fundamentales para seguir construyendo una comunidad que valore y reconozca su historia, el Círculo realiza una tarea enorme dos veces por año para rendir homenaje, y el Gobierno de Junín está presente acompañando, porque creemos que detrás de cada nombre, de cada agrupación, hay esfuerzo, constancia, y amor por lo que hacen. Y eso merece ser visibilizado”.

Al mismo tiempo, también puso en valor el trabajo cotidiano del Municipio para fomentar el deporte local, expresando que “el acompañamiento a los deportistas y clubes no siempre se ve, pero está. Hay becas individuales que se otorgan a requerimiento, subsidios a instituciones, presencia en los Torneos Bonaerenses, y un trabajo silencioso con maquinaria municipal, infraestructura y personal, que permite que los clubes y espacios deportivos estén en condiciones. Esto no sería posible sin una gestión comprometida, encabezada por el intendente Pablo Petrecca, y sin una comunidad que responde, se involucra y participa”.

“El deporte es salud, es inclusión y es identidad, ya no se limita solo a la competencia. En Junín, tenemos una ciudad llena de espacios públicos, con propuestas para todas las edades y disciplinas, desde el deporte profesional al amateur, desde las escuelitas de fútbol a los grupos de running, todos forman parte de esta familia deportiva, y este tipo de eventos son un reconocimiento necesario, un impulso para seguir creciendo”, reflexionó la funcionaria sobre la dimensión social del deporte.

Opiniones de algunos de los reconocidos

En un ambiente de presentaciones musicales, algunos de los distintos protagonistas del deporte local se mostraron muy agradecidos por el reconocimiento y reafirmaron el espíritu de unidad, orgullo y proyección que caracteriza a la ciudad.

Anahí Miscos, referente de la Escuela de Karate Do Goju Ryu, expresó su emoción por haber sido convocados por primera vez: “Estoy muy agradecida por este reconocimiento del Círculo de Periodistas Deportivos a nuestra escuela, que ya lleva 28 años de trabajo, es la primera vez que nos llaman y estamos realmente muy contentos, este tipo de gestos nos fortalecen y nos dan ánimo para seguir”.

Desde el motociclismo, Paloma Repetto también compartió su alegría por la distinción y manifestó: “Estoy en el mundo del motociclismo y la verdad es que este reconocimiento me hizo ver mucho lo que significa formar parte de este deporte, valorarlo y me encantó, agradezco al Municipio y al Circulo por reconocer el deporte femenino”.

En tanto, Fernando Ottaviano, representantes de Race 1/8 de Milla, destacó el trabajo que se viene haciendo en relación con la seguridad vial y la promoción del deporte de forma responsable en conjunto con el Gobierno de Junín y dijo:

“Este reconocimiento, para nosotros es muy importante, ya que valoramos todo el trabajo que se efectúa desde nuestra parte y también, desde el Gobierno de Junín, tratamos de inculcar cada día más el motociclismo en nuestra ciudad y en la zona, este vínculo que estamos construyendo con el Municipio de nuestra ciudad es muy valioso y nos motiva a seguir adelante con más fuerza”, cerró Ottaviano.

Los reconocimientos

Durante la velada, fueron homenajeados varios deportistas, agrupaciones deportivas, periodistas y medios de comunicación, muchos de ellos de manera póstuma.

Se destacaron las agrupaciones By Runner, Actitud Running y Core Running; las ciclistas Chicas Treck y Cicloturismo Mixto Junín; y deportistas como Daniel González (montañismo), y Jennifer Bríccola y Paloma Repetto (motociclismo).

También se recordó con emoción a figuras como Héctor “Coco” Nigro, Carlos Carozza, Rubén Martín Iorio, Eduardo Di Marco y Fabián Papa; mientras que además fueron reconocidos Juan José Albamonte, Claudio Álvarez, Daniel Ganci, Ricardo Avaca y el medio digital deportivo “La Cancha Junín”. Asimismo, se entregaron distinciones a instituciones locales, como Karate Do Goju Ryu, Dojo Oviedo, la Selección U-15 de fútbol de Junín, el Club de Leones Junín Autismo, y a Veteranos de Malvinas.