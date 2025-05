Fernando Chiófalo: “Me voy a postular como presidente de Sarmiento”

POR LA AGRUPACIÓN “SIGLO VERDE”

La máxima autoridad de la institución brindó una conferencia de prensa, ayer, en el SUM del club, y confirmó su candidatura para las elecciones del próximo 24 de mayo, en la que competirá contra la lista encabezada por Diego Fernández. “Después de esto, algunos van a decir falta de credibilidad, otros estarán contentos, otros tristes, no me importa ni me preocupa”, expresó.