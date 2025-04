Sarmiento rescató un punto de su visita a Instituto de Córdoba, luego de igualar 1 a 1, ayer, en el Monumental Presidente Perón, por la decimoquinta fecha de la Zona B del Torneo Apertura.

Elián Giménez abrió el marcador para el Verde, a los 10 minutos del segundo tiempo, pero Gastón Lódico, de cabeza, lo igualó a los 22 para la Gloria que fue mejor y mereció la victoria a lo largo de los 90 minutos de juego.

El arquero del cuadro juninense Lucas Acosta, otra vez, fue la figura del partido y volvió a evitar la caída de su equipo.

El entrenador, Javier Sanguinetti, realizó cuatro modificaciones en el once titular con respecto a la última presentación frente a Platense.

Jeremías Vallejos, Juan Manuel Insaurralde, Gabriel Díaz y Franco Frías ingresaron en el equipo por Renzo Orihuela, Santiago Morales, Gabriel Carabajal e Iván Morales Bravo.

Los primeros minutos de juego fueron demasiado disputados y friccionados, a ambos les costó llegar al arco rival.

La primera chance clara fue de Instituto, a los 22 minutos, con un remate de media distancia de Jeremías Lázaro que Lucas Acosta mandó al corner. En la acción siguiente tras el tiro de esquina, Luca Klimowicz se encontró con el balón en el área chica y el arquero del Verde volvió a responder con una atajada.

El equipo de Daniel Oldrá estaba mejor, se posicionó en campo contrario y llegó al área rival con más claridad que el Verde.

El mejor ataque de Sarmiento fue recién a los 35 minutos luego de un contra golpe que condujo Joaquín Gho. El futbolista linqueño tiró el centro para Gabriel Díaz, quien remató desviado dentro del área.

Instituto volvió a tener una oportunidad para la apertura del marcador en los pies de Alex Luna que, desde un lateral sobre la izquierda, sacó el derechazo. La pelota se fue al lado del palo derecho del arquero.

Vallejos no la estaba pasando bien en la primera parte porque estaba al borde de la tarjeta roja y Sanguinetti realizó la primera modificación. Alex Vigo lo reemplazó en el lateral derecho, antes del final del primer tiempo.

Sobre el cierre, la Gloria hilvanó otra buena acción colectiva en ataque que culminó Luna con un remate, tras una pared con Matías Godoy, sobre el sector derecho.

Para el complemento, el DT de Sarmiento mandó a la cancha a Morales Bravo por Suhr.

A los 10 minutos, el conjunto visitante abrió el marcador por intermedio de Giménez. La jugada comenzó con una recuperación de Insaurralde en campo propio.

El defensor le otorgó la pelota a Giménez que condujo y abrió a la izquierda para Díaz, quien hizo el cambio de frente. Vigo vio llegar al mediocampista, por el centro, que remató y la colocó al lado opuesto del arquero.

Instituto se quedó en el juego, pero en su peor momento, llegó al empate. A los 22 minutos, el ingresado Jonathan Dellarossa la bajó tras un centro desde la derecha y Lódico apareció en el segundo palo para cambiarle la trayectoria a la pelota y anotar el 1 a 1.

La Gloria ganó en la mayoría de los duelos aéreos y así tuvo otra chance, esta vez, a través de Fernando Alarcón. Acosta despejó un remate del defensor luego de una pelota parada.

El arquero de Sarmiento, la figura, volvió a evitar nuevamente el gol del local que llegó a los 34 por intermedio de un cabezazo de Dellarossa.

El partido transitó los últimos minutos con un Instituto que sometió a su rival, ante un Sarmiento que resistió los ataques y se dedicó a defender.

Acosta: "Pude colaborar para que nos llevemos un punto"

Una vez más el arquero de Sarmiento, Lucas Acosta, fue figura en el empate que rescató anoche el Verde en la visita al difícil reducto de Instituto Atlético Central Córdoba, en la capital de la ciudad mediterránea.

El portero que luce el Nº 42 del conjunto juninense realizó varias tapadas fundamentales durante los casi cien minutos de partido (sumando los adicionales de cada etapa) y fue una pieza clave para que los dirigidos por Javier "Archu" Sanguinetti sumasen una nueva unidad en condición de huésped.

Ello permite que se siga manteniendo la mínima esperanza de llegar entre los ocho que clasificarán a los playoffs y esperar con confianza el partido del fin de semana ante San Lorenzo de Almagro en el estadio de Arias y Necochea.

Al cabo del encuentro, Acosta dijo: "Me queda algo de bronca porque nos empataron cerca del final, con una jugada de pelota parada; un detalle que hizo que se nos escaparan los tres puntos que necesitábamos para seguir engrosando el promedio, algo que nos hace mucha falta".

Luego, el exarquero de Belgrano de Córdoba, Lanús y otros equipos expresó: "Conforme con el partido que realizamos como equipo y también en lo personal, porque pude colaborar para que nos llevemos un punto desde Córdoba".

Finalmente, sobre su trabajo personal y las situaciones de gol que le abortó al equipo de La Gloria, Lucas Acosta manifestó al cabo del match: "La más difícil que tapé fue la que le pude sacar a (Luca) Klimowicz. Salí rápido, me estiré y me pegó en el brazo. Pero hubo varias que tuvieron su grado de dificultad y que pude sacar", completó para luego, emocionado, recordar como corolario a su abuelo, de quien se cumplieron once años de su deceso y ayer hubiese cumplido años.

En números

El de anoche en el estadio de Instituto fue el vigésimo enfrentamiento entre La Gloria y Sarmiento de Junín.

El CAS ganó seis veces, empataron otros seis cotejos y los cordobeses se impusieron en ocho ocasiones.

El último enfrentamiento entre ambos conjuntos había sido ganado por Instituto por 2 a 1 como visitante en el estadio Eva Perón, por la primera fecha de la Liga Profesional 2024, el 11 de mayo pasado.

Nicolás Dubersarsky en contra a los tres minutos del complemento hizo el gol del Verde, y doblete de Santiago Rodríguez para los albirrojos, tantos que llegaron a los 40 minutos de la etapa inicial y a los 10 del segundo período.

Por otra parte, bajo el arbitraje del juez que controló anoche, Nazareno Arasa, el equipo de nuestra ciudad ganó seis veces, empató en siete cotejos y el CAS perdió en cinco partidos.

Su último juego como juez de Sarmiento había sido empate sin goles ante Independiente de Avellaneda el 31 de octubre pasado por la vigésima fecha de la Liga Profesional de Fútbol de la temporada anterior, en el estadio Eva Perón.

Sarmiento ha empatado, con el de la víspera, los últimos cuatro encuentros que disputó como visitante, y ganó solo uno de los últimos diez partidos fuera de Junín, el 1 a 0 ante Vélez Sarsfield.