Se dio a conocer la fecha inaugural del campeonato

La Liga Deportiva del Oeste dio a conocer la programación de partidos de la fecha inaugural del Torneo Apertura.

La jornada se disputará entre sábado y domingo y tendrá encuentros de todas las categorías. El acto inaugural se llevará a cabo el domingo, a las 12.30, en la Ciudad Deportiva de Sarmiento.

La programación completa es la siguiente:

Sábado:

Horario Cancha Partido División

11.00 Newbery Newbery – Rivadavia J Sub-17

12.30 Newbery Origone – Defensa Sub-13

13.30 Newbery A. Mundos – Villa Sub-13

14.30 Newbery Moreno – Sarmiento Sub-13

15.30 Newbery Defensa – Villa Sub-17

17.00 Newbery A. Mundos – Moreno Sub-17

Domingo:

Horario Cancha Partido División

9.00 Villa Villa – Moreno Sub-15

9.30 C. Deportiva A. Mundos – Origone Primera

10.00 Villa Rivadavia J – Defensa Sub-15

11.00 Villa Moreno – BAP Primera

11.30 C. Deportiva Sarmiento – Newbery Sub-15

12.30 Acto inaugural

12.45 C. Deportiva Sarmiento – River Primera

13.00 Villa Villa – Unnoba Primera