Por un Sarmiento unido

El Club Atlético Sarmiento atraviesa una compleja situación institucional y deportiva. Como socio comprometido con el presente y el futuro de nuestra institución, no puedo dejar de manifestar mi preocupación por la falta de respuesta ante los hechos de violencia ocurridos recientemente, y por la urgente necesidad de reorganizar la dirigencia ante la inminente renovación de autoridades, luego de que el actual presidente, Fernando Chiofalo, decidiera dar un paso al costado.

En este contexto, he tenido la oportunidad de reunirme con exjugadores y agrupaciones con el objetivo común de conformar una comisión unificada que represente verdaderamente el sentir y las aspiraciones de toda la comunidad sarmientista. Resulta inentendible que, frente a este nivel de consenso y voluntad colectiva, el actual presidente de la institución, no sólo no colabore, sino que parezca desentenderse de una iniciativa que claramente busca lo mejor para el club.

Nuestra prioridad es clara: queremos un club donde la transparencia y la participación activa de los socios sean pilares fundamentales. Por eso, desde este espacio, instamos a la actual dirigencia a tomar medidas concretas frente a los recientes episodios de violencia, y a garantizar una transición ordenada y transparente en el proceso electoral que se avecina.

Quienes impulsamos esta iniciativa asumimos el compromiso de trabajar por un Sarmiento fuerte, unido y fiel a sus valores históricos. Convocamos a todos los socios y simpatizantes que deseen sumar su voz y sus ganas de construir un club mejor, más justo y verdaderamente representativo.

Néstor Tudisco (socio 15.106 del Club Atlético Sarmiento)