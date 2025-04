Continúa la actividad de la cuarta fecha del Apertura

La Liga Deportiva del Oeste realizó ayer la reprogramación de la cuarta fecha del Torneo Apertura que iba a comenzar el jueves pasado, pero las condiciones climáticas no lo permitieron.

La actividad de ayer se repartió entre hoy y mañana y además culminará en la semana.

La reprogramación es la siguiente

Hoy:

HORARIO CANCHA PARTIDO DIVISIÓN

11.00 Origone Origone – BAP Séptima

11.00 Mascherano Rivadavia L – Defensa Séptima

11.00 Villa Moreno – Mascherano Séptima

12.00 Rivadavia J Rivadavia J – Origone Pre décima

12.15 Mascherano Rivadavia L – Defensa Novena

12.15 Villa Moreno – Mascherano Novena

12.15 Origone Origone – BAP Novena

12.15 Independiente Independiente – Baigorrita Séptima

12.30 Newbery Newbery – River Séptima

13.00 Rivadavia J Rivadavia J – Origone Octava

13.15 Villa Moreno – Mascherano Pre décima

13.15 Mascherano Rivadavia L – Defensa Pre décima

13.15 Origone Origone – BAP Pre décima

13.30 Independiente Independiente – Baigorrita Novena

13.45 Newbery Newbery – River Quinta

14.00 A. Mundos Sarmiento – A. Mundos Décima

14.00 Rivadavia J Rivadavia J – Origone Quinta

14.15 Villa Moreno – Mascherano Quinta

14.15 Mascherano Rivadavia L – Defensa Quinta

14.15 Origone Origone – BAP Quinta

14.30 Independiente Independiente – Baigorrita Pre décima

15.00 A. Mundos Sarmiento – A. Mundos Octava

15.15 Newbery Newbery – River Novena

15.30 Independiente Independiente – Baigorrita Cuarta

16.00 A. Mundos Sarmiento – A. Mundos Sexta

16.00 Origone Origone – BAP Primera

16.00 Mascherano Rivadavia L – Defensa Primera

16.00 Rivadavia J Rivadavia J – Origone Primera

16.15 Newbery Newbery – River Pre décima

17.15 A. Mundos Sarmiento – A. Mundos Cuarta

17.15 Independiente Independiente – Baigorrita Senior+40

17.15 Newbery Newbery – River Senior+40

18.00 Rivadavia J Rivadavia J – Origone Senior+40

19.30 A. Mundos Sarmiento – A. Mundos Senior+40

Mañana:

HORARIO CANCHA PARTIDO DIVISIÓN

10.00 C. Deportiva Sarmiento – A. Mundos Novena

10.00 Independiente Independiente – Baigorrita Décima

11.00 Independiente Independiente – Baigorrita Octava

11.00 C. Deportiva Sarmiento – A. Mundos Séptima

11.00 Origone Origone – BAP Décima

12.00 Origone Origone – BAP Octava

12.00 C. Deportiva Sarmiento – A. Mundos Quinta

12.30 Villa Moreno – Mascherano Décima

12.30 Mascherano Rivadavia L – Defensa Décima

13.00 Origone Origone – BAP Sexta

13.30 Villa Moreno – Mascherano Octava

13.30 Mascherano Rivadavia L – Defensa Octava

14.00 Rivadavia J Rivadavia J – Origone Décima

14.15 Origone Origone – BAP Cuarta

14.30 Villa Moreno – Mascherano Sexta

14.30 Newbery Newbery – River Cuarta

14.30 Mascherano Rivadavia L – Defensa Sexta

15.00 Rivadavia J Rivadavia J – Origone Sexta

15.45 Villa Moreno – Mascherano Cuarta

15.45 Origone Origone – BAP Senior+40

15.45 Mascherano Rivadavia L – Defensa Cuarta

16.15 Newbery Newbery – River Sexta

16.15 Rivadavia J Rivadavia J – Origone Cuarta

17.30 Newbery Newbery – River Octava

18.30 Newbery Newbery – River Décima

Lunes:

HORARIO CANCHA PARTIDO DIVISIÓN

21.30 River Moreno – Mascherano Primera

Martes:

HORARIO CANCHA PARTIDO DIVISIÓN

21.30 Newbery Newbery – River Primera

Miércoles:

HORARIO CANCHA PARTIDO DIVISIÓN

19.00 Independiente Independiente – Baigorrita Primera