Platense y Central igualaron en el cierre de la fecha

Rosario Central no pudo pasar del empate sin goles como visitante ante Platense y quedó como escolta de la Zona B, en el cierre de la decimotercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), llevado a cabo anoche en Vicente López.

El delantero paraguayo Sebastián Ferreira había adelantado al "Canalla" a los 8 minutos del complemento, pero el tanto fue anulado por el árbitro Pablo Echavarría por fuera de juego. Con este resultado, los dirigidos por Ariel Holan dejaron pasar una gran oportunidad de alcanzar a Independiente, líder del grupo con 28 puntos, y quedaron en la segunda posición con 26 unidades con tres partidos por disputarse.

Ahora, el "Canalla" deberá recibir a Instituto de Córdoba por la siguiente jornada del campeonato local, el próximo domingo desde las 20:30, previo a los dos choques restantes ante San Lorenzo (3°) y el "Rojo".

Por su parte, el "Calamar", que acumula tres fechas sin perder como local, no consiguió sumar de a tres para asentarse entre los ocho mejores de la zona y asegurar su participación en los playoffs.

El "Marrón" marcha sexto en la tabla con 17 puntos y visitará a Sarmiento, el domingo 20 de abril, desde las 18:00.

En una primera parte pareja, fue el cuadro rosarino quien consiguió generar las ocasiones más claras de peligro, pero no logró batir al guardameta Juan Pablo Cozzani. A los 22 minutos de la primera parte, Ferreira no llegó a conectar un centro venenoso, raso, por parte del lateral izquierdo Agustín Sández y no pudo adelantar a los comandados por Holan.

Poco tiempo después, fue Platense quien estuvo cerca de romper el cero con un remate desde fuera del área de Leonel Picco, pero el arquero Jorge Broun se estiró al ángulo inferior derecho y desvió la pelota al córner.

En el arranque de la segunda mitad, el encargado de impartir justicia le negó al paraguayo Ferreira la oportunidad de darle la victoria a Rosario Central. El atacante de 27 años desvió hacia el arco rival un disparo de Sández, pero al momento de entrar en contacto con el balón, el nacido en Asunción se encontraba en posición adelantada.

El desarrollo del complemento transcurrió sin mayores emociones, con un leve dominio de los visitantes, pero sin la claridad ni la verticalidad para lastimar la defensa rival.