Sanguinetti: “Ojalá sea el puntapié inicial”

El técnico de Sarmiento, Javier Sanguinetti, habló en conferencia de prensa tras el triunfo ante Vélez y valoró el resultado obtenido anoche, en el José Amalfitani.

“Suelen pasar las rachas. Sarmiento venía haciendo las cosas bien y ojalá sea el puntapié inicial para estar mucho más tranquilos. No es nada definitivo, ojala podamos enhebrar cuatro triunfos consecutivos y estar más tranquilos. Hoy tendríamos una posición un poco más holgada, no solo con el descenso sino también con la clasificación”, manifestó.

“En el torneo, el equipo venía funcionando de buena manera y merecimos ganar algunos partidos más, sobre todo con River o Gimnasia. No se nos dio y nos obligó a compartir puntos. Hoy fue un partido difícil, contra un rival que juega muy buen, tiene mucha juventud, mucha dinámica y uno contra uno, pero el equipo se plantó, consiguió neutralizarlo, hizo un gol y tuvo una dosis de suerte para ganarlo”, aseguró.

El entrenador del Verde se refirió al presente en el Torneo Apertura y habló sobre el principal objetivo del equipo.

“Es un campeonato parejo, es una zona pareja y estamos a uno de la clasificación. Obligaciones tenemos todos, pero no sé si todos los equipos estamos obligados a ganar, es una debate más amplio”, indicó.

“Nuestro primer objetivo es pelear contra unos diez equipos, estando entre esos primeros diez. Estamos bien. No podemos competir con Vélez, River, Boca, tenemos que jugar con los pares, pero eso no significa que no tengamos que ser competitivos. Tenemos que pelear con doce equipos, los dos que ascienden y los otros que dividen como nosotros”, concluyó.