El ex 5 del Xeneize en su camino de lucir la camiseta a dirigir desde la pizarra

Fernando Gago entró al fútbol argentino como una ráfaga de aire fresco. Lo llaman "El Pintita" por su estilo elegante, una mezcla de clase y técnica que lo hacía parecer un caballero en la cancha.

Debutó en Boca Juniors con apenas 18 años, algo que pocos logran en un club donde la presión aplasta a cualquiera. Desde ese día en 2004, los hinchas supieron que tenían a alguien especial.

Ahora, años después, Gago sigue siendo noticia, pero desde otro lugar. Ya no lleva la 5 en la espalda, ahora dirige al Xeneize desde el banco. Los hinchas, que lo adoraban con la pelota en los pies, ahora lo miran con una mezcla de ilusión y exigencia.

Gago colgó los botines en 2020 y decidió quedarse en el fútbol como entrenador. La transición no sorprendió a muchos. Siempre tuvo cabeza de técnico, incluso cuando jugaba. Sus compañeros lo veían analizar jugadas y hablar de táctica como si ya estuviera preparándose para este momento.

Ya se mencionó que el camino de Gago como jugador empezó en Boca, donde ganó títulos y se ganó un lugar en el corazón de la gente. En 2007, el Real Madrid puso los ojos en él y lo llevó a España. Ahí jugó con cracks como Raúl y Zidane, mostrando que podía brillar en una liga de élite. Después pasó por la Roma y el Valencia, siempre dejando su huella. Volvió a Boca en 2013, pero su carrera dio otro giro cuando se fue a Vélez antes de regresar definitivamente al Xeneize en 2019. Su paso por clubes grandes demostró que lo suyo no era casualidad.

Él pensaba el juego, distribuía la pelota con precisión y encontraba pases que otros ni imaginaban. Su técnica era su arma, y su elegancia, su sello. Las lesiones lo frenaron varias veces, pero cuando estaba en la cancha, el equipo giraba a su alrededor.

Ganó varios títulos con Boca Juniors.

Jugó dos Copas del Mundo con Argentina.

Brilló en ligas de España e Italia.

Volvió a Boca tras una lesión que parecía el final.

Gago vivió momentos que no se olvidan. Estuvo con la selección argentina en las Copas del Mundo de 2010 y 2014, compartiendo plantel con Messi y Mascherano. También jugó varias Copas América, siempre dejando todo por la celeste y blanca. Pero si hay algo que emociona a los boquenses, es su regreso en 2019. Después de romperse el tendón de Aquiles, muchos lo daban por terminado. Él se levantó, volvió a ponerse la azul y oro y se retiró como héroe.

Gago arrancó en Aldosivi, un equipo modesto donde las cosas no siempre salen como uno quiere. Ahí tuvo que lidiar con planteles cortos y resultados que no llegaban. Pero no se achicó. Después pasó a Racing, donde empezó a mostrar su mano. Logró armar un equipo que jugaba bien, aunque los títulos se le escaparon. Esas experiencias le dieron el rodaje que necesitaba para aterrizar en Boca, un lugar donde no hay margen para errores.

Boca no perdona. Gago lo sabe desde que asumió. Tiene que pelear torneos, manejar un plantel lleno de figuras y lidiar con una hinchada que exige ganar siempre.

Todavía no levantó copas como entrenador, pero ya puso su firma. Clasificó a Boca a rondas importantes de la Libertadores y le dio una cara al equipo. Su trabajo gusta a la dirigencia y a muchos en la tribuna. Está claro que recién arranca, y el futuro puede traer cosas grandes.

Su nombre ya pesa en la Bombonera, y lo que logre como técnico puede hacerlo eterno. "El Pintita" no se cansa de escribir capítulos en la vida del Xeneize.