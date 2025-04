Dos agrupaciones se disputarán la presidencia

El presidente de Sarmiento, Fernando Chiófalo, brindó una conferencia de prensa ayer, en el salón de usos múltiples de la institución acompañado por el secretario, Mauricio Alaise, y el tesorero, Alejandro Cisaro.

La máxima autoridad del club confirmó que el próximo lunes se reunirá la comisión electoral que definirá la fecha de los comicios entre las dos agrupaciones (“De Siglo Verde” y “De Corazón Verde”) que se disputarán la presidencia después del 30 junio.

Además, el presidente de la entidad afirmó que hay “dos posturas muy distintas” y destacó que se manejan dos fechas tentativas para la jornada eleccionaria: el 15 de mayo o el 1 de junio.

“Es una conferencia informativa del presente de la institución. Se mandaron las notificaciones y cartas correspondientes a las agrupaciones que están habilitadas para que se presenten y van a participar de los comicios”, manifestó.

“Se armó la comisión electoral, se hizo la reunión pertinente y hay que determinar los listados de los candidatos. Tuvimos una reunión, una postura es que los comicios se hagan alrededor del 15 de mayo y la otra el 1 de junio. Por el bien de la institución, para mí se deberían hacer lo antes posible por el futuro de la institución”, declaró.

“Hay dos agrupaciones con visiones totalmente distintas de la institución y no veo viable unidad. Vamos a ir a una votación o elección como pasó hace dos años que lo socios eligieron el futuro del club”, expresó.

Chiófalo habló sobre un comunicado que emitió la lista opositora y desmintió cuestiones que tienen que ver con el aspecto institucional de Sarmiento.

“Hay dos grupos de sarmientistas abocados y pensando en el club. Que haya grupos de personas que quieran dirigir a la institución me pone contento. También quiero desmentir el comunicado de la agrupación De Corazón Verde que dice ‘una delicada situación institucional’. Me pone triste, me enoja y me hace creer que no conocen la institución. No sé a qué se refiere”, mencionó.

“Desde mi lugar es el mejor momento institucional en los 114 años. El club crece, piensa en obras, tiene todos los sueldos al día, como corresponde, tiene dinero para enfrentar situaciones o contingencias importantes y no tiene deuda. Está en una situación excelente. Es una información inexacta, no sé si es política o para confundir al socio”, aseguró.

Por último, el presidente del Verde se refirió al momento deportivo que atraviesa el equipo en el Torneo Apertura.

“El sábado a la noche fue brillante, le jugamos de igual a igual al equipo que tiene más presupuesto del fútbol argentino, pero si hablamos del miércoles, por Copa Argentina, me enoja y me entristece. Tengo que hablar con el cuerpo técnico y los jugadores porque no me gustó la imagen que se dejó. Son cuestiones deportivas que pasan de un día para otro”, indicó.