El plantel de Sarmiento cierra los entrenamientos y esperan por el regreso al equipo de Leandro Suhr

Hoy completará los entrenamientos para el encuentro que va a disputar mañana en nuestra ciudad el plantel profesional del Club Atlético Sarmiento de Junín.

Los dirigidos por Javier Sanguinetti trabajarán por la mañana en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo y luego, el entrenador dará a conocer la lista de jugadores que concentraran para el cotejo de mañana a las 21.30 ante "El guapo" que dirige Rubén Darío Insúa, match que va a televisar la señal de ESPN Premium.

Va a controlar las acciones el juez Andrés Merlos, asistido desde las bandas por Adrián Delbarba y Andrés Barbieri, como líneas 1 y 2, respectivamente, como cuarto árbitro se desempeñará Fabrizio Llobet, en el VAR estará José Carreras y en el AVAR trabajará Gastón Iglesias.

Nuevamente no estará presente en el elenco del CAS el capitán Juan Manuel Insaurralde, quien cumplirá la segunda de las dos fechas que le impuso el Tribunal de Penas de la AFA tras ser expulsado ante Rosario Central.

En tanto, Sanguinetti esperará hasta último momento para ver si puede contar con el delantero uruguayo Leandro Suhr, lesiondo ante Atlético Tucumán y autor de un golazo de tiro libre en el 1 a 1 de una fecha antes de la dolencia que lo sacó de las canchas, en nuestra ciudad ante San Martín de San Juan.

El entrenador, salvo el posible regreso de Suhr, repetiría el resto del equipo que empató tras buena reacción 2 a 2 ante Aldosivi den Mar del Plata, luego de ir perdiendo 2 a 0 a los siete minutos de iniciado en encuentro del pasado sábado en "La Feliz".

Desde que Sanguinetti asumió como DT de Sarmiento, el "verde" no perdió en su estadio "Eva Perón" y mañana espera obtener un triunfo que le permita seguir sumando en la tabla del torneo y en la de los promedios.

El resto de la programación

Además de los partidos que hoy abrirán la novena fecha del torneo por la Copa "Betano", esta es la programación prevista por la Liga Profesional:

Zona "A", mañana sábado 8: Racing Club vs. Huracán, a las 19.15, con arbitraje de Sebastián Martínez.

Domingo 9: A las 17, Defensa y Justicia vs. Estudiantes de La Plata, con Pablo Echavarría conduciendo las acciones; y Aldosivi de Mar del Plata ante Tigre, en estadio "José María Minella", con el contralor del juez Fernando Espinoza. A las 21.30, Newell´s Old Boys de Rosario vs. Belgrano de Córdoba, siendo juez Luis Lobo Medina y con el juninense Juan Carlos Del Fueyo como primer asistente.

Lunes 10 desde las 21.15: Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Unión de Santa Fe, con arbitraje de Andrés Gariano.

Zona "B", mañana sábado: A las 17, San Lorenzo de Almaro vs. Independiente, con arbitraje de Nazareno Arasa. A las 21.30, Platense ante Lanús, siendo juez Ariel Penel.

Domingo 9, a las 19.15, River Plate vs. Atlético Tucumán, con el contralor de Leandro Rey Hilfer. A las 21.30, Instituto de Córdoba vs. Godoy Cruz de Mendoza, con arbitraje de Jorge Baliño.

Lunes 10, a las 19: Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Deportivo Riestra, con Nicolás Ramírez como juez.

Desde las 21.30, Talleres de Córdoba ante Rosario Central, en el estadio "Mario Alberto Kempes", con arbitraje del neuquino radicado en Lincoln, Darío Herrera.