River visita a San Martín, en San Juan

River visita hoy a San Martín de San Juan en busca de seguir ampliando su buena racha en el Torneo Apertura, por la séptima fecha por la Zona B.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Hilario Sánchez, a las 21.30, contará con el arbitraje de Andrés Gariano, mientras que en el VAR secundará José Carreras y será televisado por la señal deportiva ESPN Premium.

River acumula un gran invicto en el campeonato después de conseguir tres victorias (ante Instituto, Independiente y Lanús) y tres empates (Platense, San Lorenzo y Godoy Cruz).

En caso de llevarse los tres puntos, podría conseguir su primer triunfo fuera del Monumental.

El entrenador, Marcelo Gallardo, no podrá contar con el mediocampista Giuliano Galoppo, quien sufrió una distensión en el cuádriceps izquierdo. A su vez, recibió la buena noticia de que Matías Rojas ya cuenta con el alta médica y Manuel Lanzini se recuperó de un esguince acromioclavicular.

En la práctica de ayer, el "Muñeco" definirá si Rojas viaja con el plantel a San Juan ya que, si bien se esperaba su vuelta para el partido ante Estudiantes La Plata, su buena recuperación podría adelantar su regreso.

Por su parte, San Martín todavía no consiguió victorias desde su regreso a Primera División y en seis partidos obtuvo tres empates y tres derrotas.

El conjunto dirigido por Raúl Antuña se encuentra en la penúltima posición con 3 unidades y no tendrá que lidiar solo con la presión de ganar ante su gente por primera vez, sino que también habrá hinchas del Millonario en el Hilario Sánchez.

Aunque Antuña todavía no dio indicios de su once inicial, no modificaría la formación con la que disputó su último encuentro contra Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Probables formaciones:

San Martín (SJ): Matías Borgogno; Rodrigo Cáseres, Esteban Burgos, Luciano Recalde; Alejandro Molina, Nicolás Pelaitay, Nicolás Watson, Lucas Diarte; Marco Iacobellis, Horacio Tijanovich; Franco Toloza. DT: Raúl Antuña.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Santiago Simón, Enzo Pérez, Maximiliano Meza, Gonzalo Martínez; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: Hilario Sánchez.

Árbitro: Andrés Gariano.

VAR: José Carreras.

Hora de inicio: 21.30.

TV: ESPN Premium.