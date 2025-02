River no pudo quebrar a Godoy Cruz en Mendoza

En la continuidad de la quinta fecha del torneo "Apertura 2025" de la Liga Profesional de Fútbol, por la Copa "Betano", anoche empataron sin goles en Mendoza y por la zona "B", el local, Godoy Cruz, y River Plate.

Al cabo de un intenso partido, no se sacaron ventajas en el estadio "Malvinas Argentinas" y aunque los dos elencos tuvieron chances de gol, el 0 a 0 no se pudo quebrar y el resultado final le quedó mejor a los locales que a River, que no levanta cabeza en el torneo.

Goleó Independiente y ganó Defensa y Justicia

Independiente goleó por 3 a 0 al alicaído Vélez Sarsfield en el partido que anoche disputaron por la zona "B" en el estadio "Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini" de Avellaneda.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Julio Vaccari ascendió a la primera posición de su grupo, merced al amplio triunfo ante los comandados por Sebastián Domínguez.

Los goles para el triunfador fueron anotados por su artillero, el paraguayo Gabriel Ávalos, a los 32' y a los 43 minutos del primer tiempo, y por Luciano Cabral, a los 33' del complemento.

En Rosario, duro golpe de Defensa y Justicia a Newell's, logrando los de Varela un triunfo agónico que agiganta la crisis del "Leproso" antes del clásico ante Rosario Central del fin de semana

En tiempo de descuento, Juan Miritello decretó el único gol del partido y el "Halcón" consiguió una victoria importantísima como huesped, mientras que los de Mariano Soso siguen inmersos en un mal momento.

Dos empates

En tanto, el próximo rival de Sarmiento (el próximo lunes en el "Eva Perón"), Deportivo Riestra, igualó si tantos ante Rosario Central, partido jugado en el Bajo Flores.

Así, ambos elencos mantuvieron el invicto en el "Apertura 2025" y con la unidad cosechada, el "Canalla quedó como líder provisorio, mientras que el Blanquinegro se ubicó como escolta, al menos, hasta que terminen los demás partidos de la fecha.

Aunque el partido careció de emociones, ofrecieron un duelo parejo en el estadio "Guillermo Laza" y el 0 a 0 no pudo quebrarse.

A su turno, Argentinos Juniors y Huracán empataron 1 a 1 en el estadio "Diego Armando Maradona", por la zona "A".

El local se puso en ventaja con tanto de José Herrera (a los 9 minutos) y lo empató César Ibáñez para el "Globito", a los 12 del complemento, resultado que les permitió a los de La Paternal seguir al tope del grupo.

Copa Argentina

San Martín de Tucumán venció 3 a 1 a Colón de Santa Fe en la tanda de penales del duelo por los 32avos. de final de la Copa Argentina, tras igualar 0 a 0 en el tiempo reglamentarios del partido jugado en el estadio de Atlético de Rafaela.

El conjunto tucumano espera por el ganador del partido que jugarán River y Ciudad de Bolívar para conocer a su rival en los 16avos. de final.

En la tanda de penales, para San Martín anotaron Agustín Prokop, Hernán Zuliani y Tiago Peñalba, mientras que Martín Pino desvió su remate y Marcos Díaz atajó el de Matía Alejandro García.

Para Colón convirtió solo José Alberto Barreto, ya que Emmanuel Gigliotti estrelló su disparo en el palo, el arquero Darío Sand desvió el remate de Nicolás Talpone y Brian Negro falló el suyo.

Por su parte, Gimnasia y Esgrima de Mendoza Gimnasia de Mendoza venció en San Nicolás por 2 a 0 a Nueva Chicago y avanzó de fase, esperando ahora por el ganador de Independiente de Avellaneda o Sportivo Belgrano de San Francisco (Córdoba).

Imanol González y Matías Muñoz convirtieron los goles del equipo dirigido por Ezequiel Medrán, elenco que acarició el ascenso a Primera División en las últimas temporadas.