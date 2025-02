Gimnasia de Chivilcoy ascendió al Federal A

Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy consiguió uno de los cuatro ascensos al Torneo Federal A, tras imponerse 2 a 1 sobre Deportivo Graneros, en la final disputada, en el estadio Juan Pablo Francia, en San Francisco, por el Regional Amateur.

Los goles de Gimnasia fueron anotados por Germán Sosa y Marcos Salvaggio, mientras que Néstor Campos descontó para el conjunto tucumano, que terminó el partido con diez jugadores.

El encuentro estuvo envuelto en la polémica. Graneros sufrió la expulsión de Matías López a los 37 minutos del primer tiempo, lo que condicionó su desempeño. Antes del descanso, Sosa abrió el marcador para Gimnasia y, en el complemento, Salvaggio amplió la ventaja desde el punto de penal, tras una mano de Sandoval que fue duramente reclamada por los tucumanos.

A pesar del descuento de Campos sobre el cierre, el árbitro adicionó solo tres minutos, lo que generó aún más polémica y malestar en los jugadores y CT de Graneros.

Con esta victoria, Gimnasia de Chivilcoy acompañará a Independiente de la misma ciudad en la próxima edición del Federal A.

Los cuatro equipos ascendidos fueron

-Ben Hur de Rafaela (1 a 0 vs Desamparados de San Juan)

-Bartolomé Mitre de Posadas (4 a 0 vs Acción Juvenil de General Deheza)

-Costa Brava (1 a 0 vs CAI - partido suspendido por agresiones)

-Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy: (2 a 1 vs Graneros de Tucumán)