Lo dirigió Maradona, logró un ascenso con Sarmiento y hoy juega en Baigorrita: la curiosa vida de Jorge Córdoba

El fútbol en general, y la Liga Deportiva del Oeste en particular, está repleto de curiosas historias de vida que van más allá del correr de la pelota. Así como cada persona representa un mundo de experiencias, cada futbolista también posee un determinado camino minado de alegrías, tristezas, triunfos y derrotas.

En tal sentido, el recorrido de Jorge Córdoba es un caso superlativo en el fútbol local. Muestra de ello está relacionado con su destacada carrera como jugador profesional registrando pasos por Unión de Santa Fe, Gimnasia Esgrima La Plata, Defensa y Justicia, Los Andes y Sarmiento, entre otros.

Asimismo, también supo constituirse como futbolista internacional vistiendo la casaca de Deportivo Quito; Alianza de El Salvador; Real Tomayapo de Bolivia; Deportes Valdivia de Chile; y Correcaminos y Dorados de México.

Precisamente, en esta última institución, lo más significativo no sucedió dentro del campo de juego, sino, fuera. De tal forma, haber coincidido con Diego Armando Maradona en la temporada 2018/2019 en Dorados de Sinaola representa una experiencia única en la vida del jugador santafesino.

En diálogo con Democracia, Córdoba realizó un repaso de su trayectoria en el fútbol profesional y brindó detalles de la relación con Maradona, siendo uno de los pocos argentinos que tuvo ese privilegio fuera de nuestro país.

Acerca de su relación con el astro argentino, Córdoba, consideró: “Tenerlo a Maradona como técnico fue la mejor experiencia en mi carrera futbolística. El año que convivimos fue el año que más pude disfrutar de jugar a la pelota. La enseñanza que te dejó Diego era amar el fútbol. Fue el número uno durante tanto tiempo e ir a dirigir Dorados era transmitir esa pasión y una manera de seguir jugando desde otro lugar”.

“Él se sentía jugador y no hacía diferencia de técnico a jugador. Nos contaba cosas y enseñanzas de la vida. Compartimos cumpleaños de él y también cumpleaños de su hijo”, valoró y agregó: “Vivía el fútbol como pocos. Me acuerdo que perdimos la final por el ascenso en México y se puso a llorar como un chico. Yo pensaba en cómo una persona que ganó la Copa del Mundo se iba a poner a llorar así por una derrota de ascenso”.

Y siguió: “Al principio me daba vergüenza. La primera anécdota era que quería que me firme una camiseta porque tenía miedo que se vaya rápido. Por eso, le pedí a Islas que me hiciera el favor de firmar una remera. A la tarde me manda un mensaje Diego de su teléfono diciéndome que fuera a buscar la camiseta firmada. A partir de ahí rompimos el hielo y tuvimos una relación única”.

Un aspecto puntual que hizo al liderazgo de equipos de Maradona fue la unión grupal. Y una forma de fortalecer tales vínculos, muchas veces, son los momentos lúdicos ya sea en el marco de los entrenamientos o concentraciones. Como parte de ello, algo que se suele promover mucho en el ambiente del fútbol son los juegos de cartas.

Lo vivenciado en Dorados no fue la excepción. Sin embargo, sí lo fue el video viral en el que Maradona y Córdoba quedaron como protagonistas. Allí el actual jugador de Baigorrita derrotó al ídolo argentino en la una partida de truco imponiéndose en el “envido”.

“El video salió por muchos lugares. La relación de cuerpo técnico con jugadores es fundamental y ese tipo de cosas potencia. No solo eso, también nos juntábamos a comer asados durante la semana y escuchábamos a Diego con sus anécdotas y experiencias era hermoso”, expuso Córdoba.

Tanto la anécdota del juego de cartas como la relación de Maradona junto a aquel plantel se ve reflejada en el documental “Maradona en Sinaola”. Al respecto, Córdoba contó:

“Salgo en la serie. Te muestra el día a día y muchas anécdotas que tuvimos. La gente de Netflix estaba día a día con nosotros ya sea en la cancha, el vestuario y el hotel”.

Más allá del paso por México, abordando su carrera de manera integral, al resaltar la consecución de un objetivo deportivo, se quedó con su paso por Arsenal de Sarandí e indicó:

“Haber salido campeón fue un sueño por más que no haya tenido la continuidad en todo el torneo de jugar fui parte de ese gran plantel. Hay jugadores que no pueden salir campeón en toda su vida y yo lo pude hacer en el fútbol argentino que tiene una gran competencia”.

Córdoba vivió en Junín en la temporada 2013-2014 y vistió la casaca de Sarmiento. De tal forma, calificó como “excelente” su paso por el Verde y relató: “Me trajo Sergio Lippi y estuvo un año y medio. Fuimos parte del ascenso masivo de diez equipos. En aquel momento estaba el Tanque Cuevas y alternamos con él. Los recuerdos son excelentes”.

Por otra parte, en lo que hace a los gritos sagrados, el gol más emotivo no lo convirtió ni en Arsenal ni en el Dorados de Maradona, sino en Uruguay vistiendo la camiseta de River Plate (de ese país). Al respecto, señaló: “Fue a Peñarol en su cancha. Fue mi primer gol en Primera y había ido mi papá a verme y tiempo después me toca perderlo por una enfermedad grave que tuvo”.

Siguiendo con su mirada, al hacer un repaso de su trayectoria de casi 15 años como futbolista profesional, Córdoba, analizó: “Si miro mi carrera no puedo reprocharme nada. He pasado por varios países incluyendo la primera división y el ascenso nacional. Lo disfruté mucho, pero los años pasan y uno tiene que saber dar un paso al costado”.

En la actualidad, su presente lo haya alejado del fútbol profesional, ya que, su cotidianeidad laboral lo encuentra abocado al trabajo en una agencia de autos. Sin embargo, fiel a sus raíces, continúa despuntando el vicio de la pelota vistiendo la casaca de Deportivo Baigorrita.

Finalmente, representando una palabra autorizada en el mundo de la pelota, sobre lo que es la competencia del fútbol local señaló: “Me sorprendió el nivel de chicos igual que acá en Junín: lugares donde hay jugadores que tienen un gran potencial y lo hacen con una gran dedicación y amor al fútbol. Es un gran semillero para que los equipos de primera división o el ascenso puedan sacar jugares”.

Trayectoria profesional

Clubes en Argentina: Unión de Santa Fe; Arsenal de Sarandí; Sarmiento de Junín; Los Andes; Defensa y Justicia; Sportivo Belgrano de Córdoba; Godoy Cruz de Mendoza y Juventud Unida de San Luis.

A nivel internacional: River Plate de Uruguay; Deportivo Quito de Ecuador; Dorados y Correcaminos de México; Deportes Valdivia de Chile; Alianza de El Salvador; y Real Tomayapo de Bolivia.