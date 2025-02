Godoy Cruz – Talleres fue suspendido en Mendoza

El partido entre Godoy Cruz y Talleres de Córdoba, en Mendoza, anoche, se suspendió por la agresión de un hincha del "Tomba" al árbitro asistente Diego Martín.

El juez principal Yael Falcón Pérez decidió dar por terminado el encuentro, válido por la tercera fecha del Grupo B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), llevado a cabo en Mendoza.

El partido estaba empatado y sin goles y se disponía a comenzar el segundo tiempo, cuando Martín recibió un proyectil en la frente que le generó un corte y fue arrojado desde una de las tribunas del estadio Víctor Antonio Legrotaglie.

"No hay posibilidades de seguir. No vamos a permitir que ninguno de nosotros salga lastimado. Si nosotros seguimos jugando, va a seguir pasando. Sé que no es culpa de los jugadores, es culpa de gente incivilizada", comentó Falcón Pérez explicando lo sucedido y el por qué la decisión de dar por terminado el encuentro.

El cotejo se encontraba 0-0 con un polémico gol anulado al conjunto local por un dudoso fuera de juego del mediocampista Nicolás Fernández, quien cabeceó hacia el medio del área para asistir a Mateo Mendoza, que solo debió empujar la pelota al fondo de la red.

Por otro lado, Martín se encuentra consciente tras recibir asistencia médica rápidamente y deberá someterse a estudios para descartar cualquier problema más grave ya que el juez de línea debió sentarse en el terreno de juego producto de algunos mareos.

En cuanto al partido, todavía restan por disputarse los 45 minutos finales, pero no se sabe con exactitud cuando se podrá llevar a cabo ya que en 2024 ocurrió una situación similar entre Godoy Cruz y San Lorenzo y el cotejo, que tuvo inicio en mayo, se terminó por jugar en octubre.

De todas maneras, tampoco se descartan otras sanciones y determinaciones en relación a si continúa o no el encuentro.

Talleres continúa sin sumar puntos en el campeonato luego de las derrotas ante el "Ciclón" e Independiente en las dos primeras jornadas, mientras que los dirigidos por Ernesto Pedernera solamente cuentan con una unidad por la igualdad ante Sarmiento y la contundente caída frente a Rosario Central.

En la siguiente jornada, la "T" deberá medirse ante Lanús el próximo domingo, desde las 21:30, mientras que los mendocinos harán lo propio ante Gimnasia y Esgrima (La Plata), el mismo día a partir de las 19:15.